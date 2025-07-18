Попри офіційні дані Держстату, що ціни в Україні пригальмували, продукти в червні подорожчали, а в липні зростання цін триває. Що відбувається з цінами, Фокусу пояснили економісти.

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Подорожчання сирих продовольчих товарів в останні місяці зумовлено скороченням їх пропозиції через весняні заморозки, кажуть в Нацбанку. Там нагадали, що у червні 2025 року інфляція знизилася до 14,3% у річному вимірі з 15,9% у травні. А за місяць ціни зросли на 0,8%.

Експерти у коментарі Фокусу пояснили: зменшення індексу за червень пояснюється базою порівняння, адже минув рік з моменту підвищення тарифу на електроенергію.

«Зниження індексу інфляції рік-до-року є безпосереднім наслідком високої бази порівняння. Принагідно нагадаю, що у червні минулого року відбулось суттєве підвищення ціни на електроенергію (близько 64%) та інших комунальних послуг, що входять до квартплати (зокрема, вода та газ). Якщо ж дивитися на зміни цін у виключно цій категорії протягом наступного року - з липня 2024 до червня 2025 – ріст був помірним, і найбільше подорожчали послуги від ЖЕК (13%), прибирання сміття (9,3%) та оренда житла (7,3%). Саме це і є ефектом високої бази», - каже Андрій Акименко, економіст ЦЕС.

Вартість електроенергії для населення вже не є чинником впливу на показник інфляції, адже після підвищення тарифів минув рік Фото: УНІАН

За його словами, двома ключовими чинниками росту цін у червні є весняні заморозки – відчутний удар по фруктовим деревам, що спричинило неврожай – та початок сезону відпусток і канікул. Це створило і продовжує створювати підвищене навантаження на залізничні пасажирські перевезення. «Дві категорії товарів і послуг подорожчали за червень найбільше – фрукти (13,5%) і залізничні квитки (5,4%)», — зазначив експерт.

Найбільше з початку року подорожчали буряк, морква, яблука Фото: Анна Кудрик (інфографіка)

«Головним драйвером цін в Україні залишається продуктова козирна, яка дорожчає. І тут є багато факторів по продуктовій корзиніі, авжеж, шлейфом ще тягнеться слабкий цьогорічний врожай. Плюс погана кондиція того, що залишилось з минулорічного врожаю. Дуже дорогі корми для худоби також є чинником впливу на ціну, зокрема м’яса і молока. Навесні заморозки вплинули на врожай кісточкових фруктів, обмеження пропозиції, і ціна вітчизняних фруктів фактично зрівнялась з імпортом», — каже фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

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На ціни влітку 2025 року вплинули і коливання цін на пальне, кажуть фахівці. «Подорожчання відбувалось виключно через зростання світових цін на нафту і зміну курсу євро, який стрімко наближався до 50 гривень», - зазначає Андрій Шевчишин.

На думку Андрія Акименка, у липні ціни на сирі продукти продовжуватимуть зростати. «Очікую уповільнення росту цін продовольчого кошика ближче до жовтня-листопада цього року», - зауважив він.

Доволі відчутно подорожчало м'ясо, і навряд чи ціни будуть падати Фото: Freepik

Андрій Шевчишин у розмові з Фокусом зазначив, що липень все ж таки буде більш стриманим, загальна цінова динаміка і в липні, і в серпні має уповільнитись (відносно попередніх місяців).

Проте експерт попередив про негативний вплив слабкого врожаю 2025 року, а також вплив на ціни виробників таких чинників, як зарплати, вартість сировини і валютний курс. «Військові дії продовжуються. Базовий сценарій так виглядає, що і наступний рік вони триватимуть. У ціни бізнес закладає ці ризики теж», - повідомив Андрій Шевчишин.

Нагадаємо, вершкове масло в українських магазинах влітку коштує 65-160 грн. Як пояснив Фокусу економіст, керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, в Україні масло за рік подорожчало на 25%.

Раніше Фокус писав, що іноземний сир витісняє український із полиць магазинів.