Украинцы со средней зарплатой не получат среднюю пенсию: к какому размеру выплат готовиться

В Украине при 35 годах стажа и средней заработной плате пенсионные выплаты остаются ниже среднего уровня.

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Украинец со средней зарплатой в 20,3 тыс. грн может рассчитывать на пенсию в размере 5269,9 грн. Это на тысячу гривен меньше, чем средняя пенсия по стране, которая в мае 2025 года составляет 6410,1 грн. Об этом говорится в материале издания OBOZ.UA.

Чтобы получить пенсию в размере 10 тыс. грн, необходимо на протяжении жизни уплачивать взносы с зарплаты в размере не менее 38,3 тыс. грн. Причем чем выше желаемая пенсия, тем больше должен быть официальный доход. Например, для пенсии в 11 тыс. грн требуется зарплата 42,2 тыс. грн, а для 15 тыс. грн — уже 57,65 тыс. грн.

Минимальная пенсия в Украине на данный момент составляет 2361 грн. Ее получают те, чья зарплата в течение трудового стажа оставалась на минимальном уровне. Таким образом, разрыв между минимальной и условно "достойной" пенсией может достигать более 8 тыс. грн.

Размер пенсионной выплаты формируется исходя из трех ключевых факторов: продолжительности стажа, размера личной зарплаты и средней заработной платы по стране. При расчете учитывают отношение личной зарплаты к средней, умножают на количество лет стажа и на 1%, а затем полученную величину умножают на среднюю зарплату по стране за последние три года.

Несмотря на официальную среднюю пенсию в 6410,1 грн, большая часть украинцев получает значительно меньше. По данным ПФУ, более 3,6 млн человек (35,3% от общего числа пенсионеров) живут на выплаты до 4 тыс. грн, а почти 5,7 млн (55,8%) — получают до 5 тыс. грн в месяц.

Отметим, Фокус писал об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57- грн — старше 80 лет.

Напоминаем, в мае издание "LIGA.net" рассказало об особенностях начисления пенсий в Украине и о том, какие периоды выбрать для больших выплат.