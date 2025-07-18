Українці із середньою зарплатою не отримають середню пенсію: до якого розміру виплат готуватися

В Україні при 35 роках стажу і середній заробітній платі пенсійні виплати залишаються нижчими за середній рівень.

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Українець із середньою зарплатою в 20,3 тис. грн може розраховувати на пенсію в розмірі 5269,9 грн. Це на тисячу гривень менше, ніж середня пенсія по країні, яка в травні 2025 року становить 6410,1 грн. Про це йдеться в матеріалі видання OBOZ.UA.

Щоб отримати пенсію в розмірі 10 тис. грн, необхідно протягом життя сплачувати внески із зарплати в розмірі не менше ніж 38,3 тис. грн. Причому що вища бажана пенсія, то більшим має бути офіційний дохід. Наприклад, для пенсії в 11 тис. грн потрібна зарплата 42,2 тис. грн, а для 15 тис. грн — уже 57,65 тис. грн.

Мінімальна пенсія в Україні наразі становить 2361 грн. Її отримують ті, чия зарплата протягом трудового стажу залишалася на мінімальному рівні. Таким чином, розрив між мінімальною та умовно "гідною" пенсією може сягати понад 8 тис. грн.

Розмір пенсійної виплати формується виходячи з трьох ключових чинників: тривалості стажу, розміру особистої зарплати і середньої заробітної плати по країні. Під час розрахунку враховують відношення особистої зарплати до середньої, множать на кількість років стажу і на 1%, а потім отриману величину множать на середню зарплату по країні за останні три роки.

Незважаючи на офіційну середню пенсію в 6410,1 грн, більша частина українців отримує значно менше. За даними ПФУ, понад 3,6 млн осіб (35,3% від загальної кількості пенсіонерів) живуть на виплати до 4 тис. грн, а майже 5,7 млн (55,8%) — отримують до 5 тис. грн на місяць.

Зазначимо, Фокус писав про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.

Нагадуємо, у травні видання "LIGA.net" розповіло про особливості нарахування пенсій в Україні та про те, які періоди вибрати для великих виплат.