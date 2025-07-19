С начала войны уровень бедности в Украине увеличился почти вдвое, — Гетманцев

Председатель профильного комитета Верховной Рады отмечает, что с 2022 года уровень бедности украинцев существенно вырос и нынешний прожиточный минимум в 3000 гривен является абсурдным и не отражает реальных потребностей.

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До начала полномасштабного вторжения, по данным Всемирного банка, уровень бедности населения в Украине составлял 20%. Сейчас же он увеличился почти вдвое, до 37%, заявил "Новости.LIVE" глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"37% это очень-очень большая цифра. И 20%, давайте будем откровенны, также большая цифра", — подчеркнул избранник.

Он отметил, что граждане любой страны, которая находится в состоянии войны, всегда беднеют, ведь все экономические процессы, по его словам, происходят с определенным знаком минуса.

Бесспорно, считает Даниил Гетманцев, мир в стране принесет обратную тенденцию, что подтверждается экономической историей, но просто ждать, когда закончится война, недостаточно. Поэтому он предлагает создать честный расчет прожиточного минимума, который будет учитывать реальные расходы украинцев.

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"Мы должны честно посчитать прожиточный минимум. И сказать людям: сегодня мы не можем его обеспечить, но покажем план — когда и за счет чего выйдем на этот уровень", — подчеркнул глава профильного комитета ВРУ.

По его словам, государство не имеет права платить гражданам социальные выплаты меньше прожиточного минимума, потому что это является нарушением Конституции. Даниил Гетманцев предлагает отделить прожиточный минимум от расчетов зарплат чиновников и штрафов, сделать его реалистичным и постепенно достигать этого показателя через детенизацию экономики и более эффективное использование бюджетных средств.

Напомним, ранее Даниил Гетманцев уже признавал, что даже на фактический прожиточный минимум, который выше номинального в 3,5 раза, тоже невозможно прожить.

Фокус уже писал о том, что уровень бедности в Украине за июнь 2025 года увеличился до 25,2%, то есть практически каждый четвертый украинец экономит на еде.