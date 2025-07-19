Від початку війни рівень бідності в Україні збільшився майже удвічі, — Гетманцев

Голова профільного комітету Верховної Ради наголошує, що з 2022 року рівень бідності українців суттєво зріс й нинішній прожитковий мінімум у 3000 гривень є абсурдним та не відображає реальних потреб.

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До початку повномасштабного вторгнення, за даними Світового банку, рівень бідності населення в Україні становив 20%. Зараз же він збільшився майже вдвічі, до 37%, заявив "Новини.LIVE" голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"37% це дуже-дуже велика цифра. І 20%, давайте будемо відверті, також велика цифра", — наголосив обранець.

Він зазначив, що громадяни будь-якої країни, яка знаходиться у стані війні, завжди біднішають, адже всі економічні процеси, за його словами, відбуваються з певним знаком мінуса.

Безперечно, вважає Данило Гетманцев, мир в країні принесе зворотну тенденцію, що підтверджується економічною історією, але просто чекати, коли закінчиться війна, недостатньо. Тому він пропонує створити чесний розрахунок прожиткового мінімуму, який враховуватиме реальні витрати українців.

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За прикладом Європи: в Україні хочуть змінити підхід розрахунку соцвиплат

"Ми маємо чесно порахувати прожитковий мінімум. І сказати людям: сьогодні ми не можемо його забезпечити, але покажемо план — коли і за рахунок чого вийдемо на цей рівень", — наголосив очільник профільного комітету ВРУ.

За його словами, держава не має права платити громадянам соціальні виплати менше прожиткового мінімуму, бо це є порушенням Конституції. Данило Гетманцев пропонує відокремити прожитковий мінімум від розрахунків зарплат чиновників і штрафів, зробити його реалістичним та поступово досягати цього показника через детінізацію економіки й ефективніше використання бюджетних коштів.

Нагадаємо, раніше Данило Гетманцев вже визнавав, що навіть на фактичний прожитковий мінімум, який вищий за номінальний у 3,5 раза, теж неможливо прожити.

Фокус вже писав про те, що рівень бідності в Україні за червень 2025 року збільшився до 25,2%, тобто практично кожен четвертий українець економить на їжі.