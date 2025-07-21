В Украине изменились цены на фрукты и овощи: сколько теперь стоят и что дешевле всего

Цены на овощи, фрукты и ягоды в Украине колеблются: кое-где наблюдается удешевление, а кое-где — стремительный рост. За неделю больше всего подорожала цветная капуста, а подешевели, в частности, морковь, томаты и голубика.

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Ситуация на рынке овощей в Украине меняется. За последнюю неделю стоимость некоторых позиций снизилась, тогда как другие — подорожали, пишет Eastfruit.

Активный рост продаж моркови способствовал снижению ее цены — с 16-25 до 13-20 грн/кг. В то же время белокочанная капуста продолжает дорожать — с 17-20 до 17-25 грн/кг, что обусловлено ограниченным предложением. Аналогичная тенденция наблюдается и на рынке лука: его цена выросла с 9-17 до 11-20 грн/кг.

Среди прочих изменений:

Огурец подорожал с 23-30 до 28-50 грн/кг.

Томат подешевел с 30-50 до 25-50 грн/кг.

Баклажан снизился в цене с 70-100 до 40-50 грн/кг.

Перец "Белозерка" упал с 60-70 до 53-60 грн/кг.

Цены на фрукты, овощи и ягоды Фото: EastFruit

В фруктово-ягодном сегменте продолжают расти цены на черешню (с 150-200 до 180-220 грн/кг) и землянику садовую (с 100-170 до 160-260 грн/кг). Дороже, чем на предыдущей неделе, продавались абрикос (с 80-120 до 110-150 грн/кг) и вишня (с 105-150 до 120-165 грн/кг). В то же время персик начал дешеветь (с 80-120 до 70-120 грн/кг).

Цена фрукты и овощи из Узбекистана также изменились. Снижается минимальная стоимость лука, начала дешеветь морковь, хотя она до сих пор втрое дороже, чем в прошлом году. Картофель подорожал, а томаты подешевели. Виноград кишмиш упал в цене, а арбуз продавался не дороже 10 центов за килограмм.

Цены на овощи и фрукты, Узбекистан Фото: EastFruit

Напомним, по данным Госстата, в июне 2025 года инфляция снизилась до 14,3% в годовом измерении с 15,9% в мае. А за месяц цены выросли на 0,8%. Однако украинцы видят собственными глазами — дешевеют только сезонные овощи и фрукты. Тогда как мясо, молоко, крупы, хлеб дорожают. Фокус исследовал, что влияет на цены и как они изменятся в июле и августе.

Фокус также писал, что в Украине прогнозируют существенный рост цен на фрукты, ягоды и овощи — уже к осени 2025 года черешня, земляника, вишня, абрикосы, персики и сливы могут подорожать на 20-30%.