В Україні змінилися ціни на фрукти і овочі: скільки тепер коштують і що найдешевше

Ціни на овочі, фрукти та ягоди в Україні коливаються: подекуди спостерігається здешевлення, а подекуди — стрімке зростання. За тиждень найбільше подорожчала цвітна капуста, а подешевшали, зокрема, морква, томати й лохина.

Related video

Ситуація на ринку овочів в Україні змінюється. За останній тиждень вартість деяких позицій знизилася, тоді як інші – подорожчали, пише Eastfruit.

Активне зростання продажів моркви сприяло зниженню її ціни – з 16-25 до 13-20 грн/кг. Водночас білокачанна капуста продовжує дорожчати – з 17-20 до 17-25 грн/кг, що зумовлено обмеженою пропозицією. Аналогічна тенденція спостерігається й на ринку цибулі: її ціна зросла з 9-17 до 11-20 грн/кг.

Серед інших змін:

Огірок подорожчав з 23-30 до 28-50 грн/кг.

Томат подешевшав з 30-50 до 25-50 грн/кг.

Баклажан знизився в ціні з 70-100 до 40-50 грн/кг.

Перець "Білозерка" впав з 60-70 до 53-60 грн/кг.

Ціни на фрукти, овочі та ягоди Фото: EastFruit

У фруктово-ягідному сегменті продовжують зростати ціни на черешню (з 150-200 до 180-220 грн/кг) та суницю садову (з 100-170 до 160-260 грн/кг). Дорожче, ніж попереднього тижня, продавалися абрикос (з 80-120 до 110-150 грн/кг) та вишня (з 105-150 до 120-165 грн/кг). Водночас персик почав дешевшати (з 80-120 до 70-120 грн/кг).

Ціна фрукти та овочі з Узбекистану також змінилися. Знижується мінімальна вартість цибулі, почала дешевшати морква, хоча вона досі втричі дорожча, ніж минулого року. Картопля подорожчала, а томати подешевшали. Виноград кишміш упав у ціні, а кавун продавався не дорожче 10 центів за кілограм.

Ціни на овочі та фрукти, Узбекистан Фото: EastFruit

Нагадаємо, за даними Держстату, у червні 2025 року інфляція знизилася до 14,3% у річному вимірі з 15,9% у травні. А за місяць ціни зросли на 0,8%. Проте українці бачать на власні очі – дешевшають тільки сезонні овочі та фрукти. Тоді як м’ясо, молоко, крупи, хліб дорожчають. Фокус дослідив, що впливає на ціни та як вони зміняться в липні та серпні.

Фокус також писав, що в Україні прогнозують суттєве зростання цін на фрукти, ягоди та овочі — вже до осені 2025 року черешня, суниця, вишня, абрикоси, персики та сливи можуть подорожчати на 20–30%.