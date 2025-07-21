Профит в $250 млн: украинские беженцы дают бюджету в Чехии больше, чем на них тратит страна

Около 70% украинцев трудоспособного возраста, находящихся в Чешской Республике под временной защитой, официально трудоустроены.

Related video

Из них почти 280 тысяч — лица в возрасте от 18 до 65 лет. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Чехии Василий Зварыч в интервью агентству "Укринформ".

На территории Чехии с февраля 2022 года проживает около 370 тысяч граждан Украины, получивших статус временной защиты. категории 70% имеют официальное место работы, что, как отметил посол, является одним из наивысших показателей среди стран Центральной Европы.

Зварыч подчеркнул, что высокий уровень занятости украинских граждан способствует наполнению бюджета Чехии за счет налоговых и страховых поступлений. В 2023 году украинцы уплатили налогов на сумму, которая на 250 миллионов долларов превысила объем социальных выплат, полученных от государства. В первом квартале 2025 года данный профицит составил уже 130 миллионов долларов, и, по оценкам, по итогам года эта цифра будет еще выше.

Украинцы активно работают в сферах с кадровым дефицитом — в том числе в медицине и образовании. По словам дипломата, украинские граждане демонстрируют высокий уровень трудовой дисциплины и интеграции, не рассчитывая исключительно на помощь принимающей стороны.

Отметим, Фокус писал о других решениях польского правительства, которые коснутся граждан Украины. В частности, на портале inPoland сообщили о расширении оснований для отмены вида на жительство. Среди причин — подача фальшивых документов, предоставление ложных данных, фиктивный брак. Также речь шла о продлении статуса временной защиты до 4 марта 2026 года, о сохранении налоговых льгот и продолжении выплат по программе 800+ на детей до 18 лет, которые учатся в Польше.

Напоминаем, в июне аналитики подсчитали, какую сумму денег принесли беженцы из Украины в бюджет Польши. В то же время в Германии планируют изменить выплаты для украинцев-беглецов от войны.