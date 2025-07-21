Профіт у $250 млн: українські біженці дають бюджету в Чехії більше, ніж на них витрачає країна

Близько 70% українців працездатного віку, які перебувають у Чеській Республіці під тимчасовим захистом, офіційно працевлаштовані.

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З них майже 280 тисяч — особи віком від 18 до 65 років. Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чехії Василь Зварич в інтерв'ю агентству "Укрінформ".

На території Чехії з лютого 2022 року проживає близько 370 тисяч громадян України, які набули статусу тимчасового захисту. категорії 70% мають офіційне місце роботи, що, як зазначив посол, є одним із найвищих показників серед країн Центральної Європи.

Зварич підкреслив, що високий рівень зайнятості українських громадян сприяє наповненню бюджету Чехії за рахунок податкових і страхових надходжень. У 2023 році українці сплатили податків на суму, яка на 250 мільйонів доларів перевищила обсяг соціальних виплат, отриманих від держави. У першому кварталі 2025 року цей профіцит становив уже 130 мільйонів доларів, і, за оцінками, за підсумками року ця цифра буде ще вищою.

Українці активно працюють у сферах із кадровим дефіцитом — зокрема в медицині та освіті. За словами дипломата, українські громадяни демонструють високий рівень трудової дисципліни та інтеграції, не розраховуючи виключно на допомогу приймаючої сторони.

Зазначимо, Фокус писав про інші рішення польського уряду, які торкнуться громадян України. Зокрема, на порталі inPoland повідомили про розширення підстав для скасування посвідки на проживання. Серед причин — подання фальшивих документів, надання неправдивих даних, фіктивний шлюб. Також ішлося про продовження статусу тимчасового захисту до 4 березня 2026 року, про збереження податкових пільг і продовження виплат за програмою 800+ на дітей віком до 18 років, які навчаються в Польщі.

Нагадуємо, у червні аналітики підрахували, яку суму грошей принесли біженці з України до бюджету Польщі. Водночас у Німеччині планують змінити виплати для українців-утікачів від війни.