Пенсионерам заплатят больше: кто из украинцев получить разовую доплату в августе

Ко Дню Независимости Украины в августе 2025 года для ряда категорий граждан предусмотрена разовая денежная выплата.

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Деньги поступят на счета получателей до 24 августа. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Максимальную сумму в 3 100 гривен получат лица с особыми заслугами перед Родиной, а также ветераны с инвалидностью I группы и бывшие малолетние узники концлагерей той же группы. Инвалиды II группы получат по 2 900 грн, III группы — по 2 700 грн.

Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и дети, родившиеся в местах принудительного содержания их родителей, получат по 1 000 грн. Члены семей погибших защитников Украины и ветеранов войны, вдовы/вдовцы, не вступившие в повторный брак, — по 650 грн. Участникам войны, детям партизан и бывшим узникам концлагерей предусмотрена выплата в 450 грн.

Выплата будет перечислена вместе с августовской пенсией. Ветеранам, которые проходят службу или работают и не являются пенсионерами, средства поступят на счета воинских частей, учреждений или организаций, где они служат или трудятся. Перечисление произойдет по заявкам работодателей.

ПФУ напоминает: если человек не является пенсионером, но имеет право на выплату, работодатель должен иметь подтверждающие документы. С 1 июля 2025 года начать подачу заявлений можно через веб-портал электронных услуг ПФУ или в сервисных центрах. Это касается лиц, которые не состоят на учете в Пенсионном фонде, но имеют право на выплату.

Также Фокус писал о том, кто в Украине может уйти на пенсию досрочно.

Также мы рассказывали об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57 грн — старше 80 лет.