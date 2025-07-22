Пенсіонерам заплатять більше: хто з українців отримає разову доплату в серпні
До Дня Незалежності України в серпні 2025 року для низки категорій громадян передбачено разову грошову виплату.
Гроші надійдуть на рахунки одержувачів до 24 серпня. Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).
Максимальну суму в 3 100 гривень отримають особи з особливими заслугами перед Батьківщиною, а також ветерани з інвалідністю I групи і колишні малолітні в'язні концтаборів тієї ж групи. Інваліди II групи отримають по 2 900 грн, III групи — по 2 700 грн.
Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в'язні концтаборів та діти, народжені в місцях примусового тримання їхніх батьків, отримають по 1 000 грн. Члени сімей загиблих захисників України та ветеранів війни, вдови/вдівці, які не вступили в повторний шлюб, — по 650 грн. Учасникам війни, дітям партизанів і колишнім в'язням концтаборів передбачено виплату в 450 грн.
Виплату буде перераховано разом із серпневою пенсією. Ветеранам, які проходять службу або працюють і не є пенсіонерами, кошти надійдуть на рахунки військових частин, установ або організацій, де вони служать або працюють. Перерахування відбудеться за заявками роботодавців.
ПФУ нагадує: якщо людина не є пенсіонером, але має право на виплату, роботодавець повинен мати підтверджувальні документи. З 1 липня 2025 року розпочати подання заяв можна через веб-портал електронних послуг ПФУ або в сервісних центрах. Це стосується осіб, які не перебувають на обліку в Пенсійному фонді, але мають право на виплату.
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