Возвращаются домой: сколько беженцев приезжают в Украину каждые полгода

Из-за войны миллионы украинцев были вынуждены покинуть страну в поисках временного убежища за границей. Однако с осени 2023 года наблюдается устойчивый тренд — примерно каждые полгода в Украину возвращается около 100 тысяч человек.

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Возвращаются чаще не целые семьи, а отдельные члены, что говорит о взвешенности и осторожности при принятии такого важного решения. Об этом сообщает Международная организация по миграции (МОМ).

Среди главных мотивов возвращения — желание быть рядом с близкими, необходимость ухода за родными и стремление возобновить карьеру в родной стране.

Большинство тех, кто возвращается — 93% — приезжают из стран Европейского союза. Наибольшее количество мигрантов возвращается из Польши (36%) и Германии (16%), что соответствует статистике тех стран, которые приняли больше всего украинских беженцев в первые годы войны.

Причины возвращения у всех разные. Кто-то вынужден покинуть чужбину после завершения срока временной защиты, кто-то потерял работу или окончил обучение за границей. Многие сталкиваются с трудностями адаптации — языковыми барьерами и культурными различиями. Кроме того, некоторые регионы Украины сегодня становятся более безопасными, что подталкивает людей вернуться. Но главное — это глубокое эмоциональное желание жить дома, несмотря на все риски и сложности.

В Международной организации по миграции подчеркивают, что процесс возвращения — сложный и требует комплексной поддержки со стороны государства. Важнейшими факторами, которые влияют на то, смогут ли люди остаться в Украине надолго, являются доступное жилье, возможность трудоустройства, а также качественные медицинские услуги и образование.

Отметим, Фокус писал о других решениях польского правительства, которые коснутся граждан Украины. В частности, на портале inPoland сообщили о расширении оснований для отмены вида на жительство. Среди причин — подача фальшивых документов, предоставление ложных данных, фиктивный брак. Также речь шла о продлении статуса временной защиты до 4 марта 2026 года, о сохранении налоговых льгот и продолжении выплат по программе 800+ на детей до 18 лет, которые учатся в Польше.

Напоминаем, в июне аналитики подсчитали, какую сумму денег принесли беженцы из Украины в бюджет Польши. В то же время в Германии планируют изменить выплаты для украинцев-беглецов от войны.