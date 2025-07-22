Повертаються додому: скільки біженців приїжджають в Україну кожні півроку

Через війну мільйони українців були змушені покинути країну в пошуках тимчасового притулку за кордоном. Однак з осені 2023 року спостерігається стійкий тренд — приблизно кожні півроку в Україну повертається близько 100 тисяч осіб.

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Повертаються частіше не цілі сім'ї, а окремі члени, що свідчить про виваженість і обережність під час ухвалення такого важливого рішення. Про це повідомляє Міжнародна організація з міграції (МОМ).

Серед головних мотивів повернення — бажання бути поруч із близькими, необхідність догляду за рідними та прагнення відновити кар'єру в рідній країні.

Більшість тих, хто повертається — 93% — приїжджають із країн Європейського Союзу. Найбільша кількість мігрантів повертається з Польщі (36%) та Німеччини (16%), що відповідає статистиці тих країн, які прийняли найбільше українських біженців у перші роки війни.

Причини повернення у всіх різні. Хтось змушений покинути чужину після завершення терміну тимчасового захисту, хтось втратив роботу або закінчив навчання за кордоном. Багато хто стикається з труднощами адаптації — мовними бар'єрами та культурними відмінностями. Крім того, деякі регіони України сьогодні стають безпечнішими, що підштовхує людей повернутися. Але головне — це глибоке емоційне бажання жити вдома, незважаючи на всі ризики та складнощі.

У Міжнародній організації з міграції наголошують, що процес повернення — складний і потребує комплексної підтримки з боку держави. Найважливішими чинниками, які впливають на те, чи зможуть люди залишитися в Україні надовго, є доступне житло, можливість працевлаштування, а також якісні медичні послуги та освіта.

Зазначимо, Фокус писав про інші рішення польського уряду, які торкнуться громадян України. Зокрема, на порталі inPoland повідомили про розширення підстав для скасування посвідки на проживання. Серед причин — подання фальшивих документів, надання неправдивих даних, фіктивний шлюб. Також ішлося про продовження статусу тимчасового захисту до 4 березня 2026 року, про збереження податкових пільг і продовження виплат за програмою 800+ на дітей віком до 18 років, які навчаються в Польщі.

Нагадуємо, у червні аналітики підрахували, яку суму грошей принесли біженці з України до бюджету Польщі. Водночас у Німеччині планують змінити виплати для українців-утікачів від війни.