Если подарили квартиру: сколько налогов при этом "съест" сделка в 2025 году

Передача квартиры в подарок — популярный способ оформления недвижимости в Украине. Однако, несмотря на то что сделка считается безвозмездной, налоговые нюансы могут оказаться неожиданно большими.

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Особенно если стороны сделки не являются резидентами страны или не состоят в близком родстве. Об этом сообщила адвокат Наталья Чацкис.

В 2025 году правила остались прежними: если квартира передается между близкими родственниками и обе стороны являются резидентами Украины, платить налоги не нужно. Освобождение распространяется на налог на доходы физических лиц (18%), военный сбор (5%) и отчисления в Пенсионный фонд. Исключение составляет только плата нотариусу — в Киеве она в среднем составляет около 8 000 гривен, хотя точная сумма зависит от конкретного специалиста.

Путаница часто возникает вокруг госпошлины. По закону, за дарственную между близкими родственниками она составляет всего 17 гривен — и только если договор удостоверяет государственный нотариус. Частные нотариусы не взимают эту пошлину официально, а любые дополнительные суммы — это просто их гонорар, хоть они и могут быть представлены как "госпошлина".

Сложности начинаются, если хотя бы одна из сторон сделки — нерезидент. Тогда, несмотря на родственные связи, налоговая может потребовать уплаты 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Это связано с противоречиями в Налоговом кодексе, где одни статьи освобождают от налогов родственников, а другие обязывают платить при участии нерезидента.

В подобных случаях юристы советуют рассматривать альтернативный путь — куплю-продажу, где налоговая практика более однозначна. Кроме того, важно понимать, что налоговая может доначислить налоги в течение трех лет после сделки, поэтому документы и объяснения лучше подготовить заранее.

Напомним, что в городе Пенне (итальянский регион Абруццо) ввели программу, по которой дома продают по одному евро. Продавая дома по цене кофе, в населенном пункте пытаются остановить депопуляцию.

Позже стало известно, что женщина купила дом в Италии за 1 евро. На ремонт она потратила 475 000 долларов.