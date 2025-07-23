Якщо подарували квартиру: скільки податків при цьому "з'їсть" угода у 2025 році

Передача квартири в подарунок — популярний спосіб оформлення нерухомості в Україні. Однак, незважаючи на те що угода вважається безоплатною, податкові нюанси можуть виявитися несподівано великими.

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Особливо якщо сторони угоди не є резидентами країни або не перебувають у близькій спорідненості. Про це повідомила адвокат Наталія Чацкіс.

У 2025 році правила залишилися колишніми: якщо квартиру передають між близькими родичами й обидві сторони є резидентами України, платити податки не потрібно. Звільнення поширюється на податок на доходи фізичних осіб (18%), військовий збір (5%) і відрахування до Пенсійного фонду. Виняток становить тільки плата нотаріусу — у Києві вона в середньому становить близько 8 000 гривень, хоча точна сума залежить від конкретного фахівця.

Плутанина часто виникає навколо держмита. За законом, за дарчу між близькими родичами воно становить лише 17 гривень — і тільки якщо договір посвідчує державний нотаріус. Приватні нотаріуси не стягують це мито офіційно, а будь-які додаткові суми — це просто їхній гонорар, хоч вони й можуть бути представлені як "держмито".

Складнощі починаються, якщо хоча б одна зі сторін угоди — нерезидент. Тоді, незважаючи на родинні зв'язки, податкова може вимагати сплати 18% ПДФО і 5% військового збору. Це пов'язано з протиріччями в Податковому кодексі, де одні статті звільняють від податків родичів, а інші зобов'язують платити за участю нерезидента.

У подібних випадках юристи радять розглядати альтернативний шлях — купівлю-продаж, де податкова практика більш однозначна. Крім того, важливо розуміти, що податкова може донарахувати податки протягом трьох років після угоди, тому документи і пояснення краще підготувати заздалегідь.

Нагадаємо, що в місті Пенне (італійський регіон Абруццо) запровадили програму, за якою будинки продають по одному євро. Продаючи будинки за ціною кави, у населеному пункті намагаються зупинити депопуляцію.

Пізніше стало відомо, що жінка купила будинок в Італії за 1 євро. На ремонт вона витратила 475 000 доларів.