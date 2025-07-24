Украинцам потребуется больше стажа для пенсии в будущем: перечень профессий

Требования к страховому стажу для ухода на пенсию в Украине ежегодно растут. Уже с 2025 года украинцам, планирующим завершить трудовую деятельность в 60 лет, нужно будет иметь не менее 32 лет официального стажа.

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Эти требования общие и не учитывают индивидуальные обстоятельства каждого пенсионера. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Для тех, кто не успел накопить необходимый стаж, предусмотрены альтернативные варианты ухода на пенсию:

в 63 года — при наличии от 22 до 32 лет стажа;

в 65 лет – если стаж составляет от 15 до 22 лет.

В будущем минимальный порог стажа для выхода на пенсию в 60 лет будет ежегодно расти на один год:

в 2026 году — 33 года стажа;

в 2027 году — 34 года;

в 2028 году – уже 35 лет.

Соответственно будут изменяться и требования для других возрастов. Так, в 2028 году, чтобы выйти на пенсию в 63 года, необходимо будет иметь от 25 до 35 лет страхового стажа, а в 65 лет – от 15 до 25 лет.

В то же время, в Украине сохраняется право на досрочный выход на пенсию для представителей отдельных профессий. В частности, за выслугу лет раньше могут уйти на пенсию:

военнослужащие;

работники образования;

правоохранители;

спасатели;

авиаторы;

спортсмены;

медики;

шахтеры и работники тяжелой промышленности.

Для остальных категорий работников, чья профессиональная деятельность не связана с потерями трудоспособности, требования к стажу будут самыми высокими. Получить пенсию в 60 лет без достаточного страхового стажа станет все сложнее.

Эксперты советуют заранее проверять свой страховой стаж в личном кабинете на сайте ПФУ и при необходимости официально оформлять трудовые отношения, чтобы в будущем не остаться без пенсионного обеспечения.

Отметим, Фокус писал об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57- грн — старше 80 лет.

Напоминаем, в мае издание "LIGA.net" рассказало об особенностях начисления пенсий в Украине и о том, какие периоды выбрать для больших выплат.