Українцям буде потрібно більше стажу для пенсії в майбутньому: перелік професій

Вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію в Україні щороку зростають. Уже з 2025 року українцям, які планують завершити трудову діяльність у 60 років, потрібно буде мати не менше 32 років офіційного стажу.

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Ці вимоги загальні та не враховують індивідуальні обставини кожного пенсіонера. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Для тих, хто не встиг накопичити необхідний стаж, передбачено альтернативні варіанти виходу на пенсію:

у 63 роки — за наявності від 22 до 32 років стажу;

у 65 років — якщо стаж становить від 15 до 22 років.

У майбутньому мінімальний поріг стажу для виходу на пенсію в 60 років буде щорічно зростати на один рік:

у 2026 році — 33 роки стажу;

у 2027 році — 34 роки;

у 2028 році — вже 35 років.

Відповідно змінюватимуться і вимоги для інших вікових груп. Так, у 2028 році, щоб вийти на пенсію в 63 роки, необхідно буде мати від 25 до 35 років страхового стажу, а в 65 років — від 15 до 25 років.

Водночас, в Україні зберігається право на достроковий вихід на пенсію для представників окремих професій. Зокрема, за вислугу років раніше можуть піти на пенсію:

військовослужбовці;

працівники освіти;

правоохоронці;

рятувальники;

авіатори;

спортсмени;

медики;

шахтарі та працівники важкої промисловості.

Для інших категорій працівників, чия професійна діяльність не пов'язана з втратами працездатності, вимоги до стажу будуть найвищими. Отримати пенсію в 60 років без достатнього страхового стажу стане дедалі складніше.

Експерти радять заздалегідь перевіряти свій страховий стаж в особистому кабінеті на сайті ПФУ та за потреби офіційно оформляти трудові відносини, щоб у майбутньому не залишитися без пенсійного забезпечення.

Зазначимо, Фокус писав про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.

Нагадуємо, у травні видання "LIGA.net" розповіло про особливості нарахування пенсій в Україні та про те, які періоди вибрати для великих виплат.