Некоторые пенсионеры могут получить более чем на 500 грн в августе: кто в списке

В августе часть пенсионеров Украины ощутит заметное повышение выплат — благодаря доплате по возрасту.

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Эта доплата предназначена для тех, кто достиг 70 лет и старше. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Размер выплат зависит от возраста пенсионера: от 70 до 74 лет включительно доплата составит 300 гривен, от 75 до 79 — уже 456 гривен, а для тех, кто старше 80 лет, она увеличится до 570 гривен.

Важно отметить, что право на доплату имеют только пенсионеры, получающие именно пенсию по возрасту, а общая сумма ежемесячных выплат с учетом всех надбавок не должна превышать 10 340,35 гривен.

Получение доплаты происходит автоматически — обращаться в Пенсионный фонд не нужно. В первый месяц выплаты начисляются пропорционально времени, прошедшему с момента достижения соответствующего возраста.

Также Фокус писал о том, кто в Украине может уйти на пенсию досрочно.

Также мы рассказывали об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57 грн — старше 80 лет.