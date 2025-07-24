Деякі пенсіонери можуть отримати більш ніж на 500 грн у серпні: хто в списку

У серпні частина пенсіонерів України відчує помітне підвищення виплат — завдяки доплаті за віком.

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Ця доплата призначена для тих, хто досяг 70 років і старше. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Розмір виплат залежить від віку пенсіонера: від 70 до 74 років включно доплата становитиме 300 гривень, від 75 до 79 — уже 456 гривень, а для тих, хто старший за 80 років, вона збільшиться до 570 гривень.

Важливо зазначити, що право на доплату мають тільки пенсіонери, які отримують саме пенсію за віком, а загальна сума щомісячних виплат з урахуванням усіх надбавок не повинна перевищувати 10 340,35 гривень.

Отримання доплати відбувається автоматично — звертатися до Пенсійного фонду не потрібно. У перший місяць виплати нараховуються пропорційно часу, що минув з моменту досягнення відповідного віку.

Також Фокус писав про те, хто в Україні може піти на пенсію достроково.

Також ми розповідали про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.