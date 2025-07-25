Коммунальные услуги в 2025 году: сколько надо платить за ЖКХ в Европе

В 2025 году базовые коммунальные расходы в разных городах мира демонстрируют существенные отличия.

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К базовым коммунальным расходам относятся электроэнергия, отопление, охлаждение, вода и вывоз мусора для типовой квартиры площадью 85 кв. м. И именно Европа в 2025 году стала регионом с самыми высокими коммунальными тарифами. Об этом свидетельствуют данные обновленного отчета Deutsche Bank "Карта мировых цен", охватывающего 67 городов мира, в том числе 28 европейских, передает Euronews.

Мюнхен – лидер по стоимости коммунальных услуг

Самые высокие ежемесячные расходы на коммунальные услуги зафиксированы в немецком Мюнхене – 370 евро. Сразу за ним – шотландский Эдинбург (346 евро), Франкфурт (339 евро) и Берлин (333 евро). Таким образом, Германия возглавила список самых дорогих стран в этом аспекте.

В десятке самых дорогих также:

Варшава — 327 евро;

Вена — 304 евро;

Прага — 286 евро;

Амстердам — 275 евро;

Осло — 271 евро;

Бирмингем — 270 евро;

Лондон — 295 евро.

Единственными неевропейскими городами в топ-20 стали Тель-Авив (245 евро) и Гонконг (211 евро).

Где самые дешевые коммунальные услуги?

Самые низкие расходы в Каире: всего 24 евро в месяц. В Европе же самым дешевым стал Стамбул (68 евро), далее Хельсинки (115 евро), Будапешт и Лиссабон (по 135 евро), Барселона (170 евро) и Мадрид (180 евро). В Копенгагене – 182 евро, в Афинах – 197 евро, в Милане – 200, в Риме – 202.

В США самым дорогим городом оказался Сан-Франциско (202 евро), далее – Нью-Йорк (181). В Азии наиболее дешевые показатели имеют Пекин (52 евро) и Токио (151 евро). В Канаде дешевле всего — в Торонто (107 евро), а самый низкий показатель в Северной Америке — в Монреале (2,6% от средней зарплаты тратится на коммунальные).

Динамика за последние пять лет

В большинстве европейских городов коммунальные расходы существенно выросли с 2020 года. Рекордсменом стал Стокгольм – +176%. В Осло рост составил 133%, в Варшаве – 112%, в Брюсселе – 97%, в Бирмингеме – 96%, в Эдинбурге – 93%.

В то же время, в Копенгагене и Будапеште расходы уменьшились на 7% и 6% соответственно.

Сколько уходит из зарплаты на коммуналку?

Меньше средней зарплаты на оплату коммунальных услуг тратят жители Женевы (3,2%) и Цюриха (3,3%), больше всего — жители Манилы (25,9%) и Афин (18,8%). Варшава — 17,6%, в то время как в большинстве городов Западной Европы эта доля не превышает 10%.

Самые высокие чистые зарплаты в 2025 году – в швейцарских городах: в Женеве – 7307 евро, в Цюрихе – 7127. В Западной Европе более 4000 евро зарабатывают в Люксембурге, Франкфурте, Копенгагене и Амстердаме. Самые низкие доходы – в Стамбуле (855 евро) и Афинах (1044 евро).

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