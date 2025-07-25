Комунальні послуги у 2025 році: скільки треба платити за ЖКГ у Європі

У 2025 році базові комунальні витрати в різних містах світу демонструють суттєві відмінності.

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До базових комунальних витрат належать електроенергія, опалення, охолодження, вода та вивезення сміття для типової квартири площею 85 кв. м. І саме Європа у 2025 році стала регіоном із найвищими комунальними тарифами. Про це свідчать дані оновленого звіту Deutsche Bank "Карта світових цін", що охоплює 67 міст світу, зокрема 28 європейських, передає Euronews.

Мюнхен — лідер за вартістю комунальних послуг

Найвищі щомісячні витрати на комунальні послуги зафіксовано в німецькому Мюнхені — 370 євро. Одразу за ним — шотландський Единбург (346 євро), Франкфурт (339 євро) і Берлін (333 євро). Таким чином, Німеччина очолила список найдорожчих країн у цьому аспекті.

У десятці найдорожчих також:

Варшава — 327 євро;

Відень — 304 євро;

Прага — 286 євро;

Амстердам — 275 євро;

Осло — 271 євро;

Бірмінгем — 270 євро;

Лондон — 295 євро.

Єдиними неєвропейськими містами в топ 20 стали Тель-Авів (245 євро) і Гонконг (211 євро).

Де найдешевші комунальні послуги?

Найнижчі витрати в Каїрі: лише 24 євро на місяць. У Європі ж найдешевшим став Стамбул (68 євро), далі Гельсінкі (115 євро), Будапешт і Лісабон (по 135 євро), Барселона (170 євро) і Мадрид (180 євро). У Копенгагені — 182 євро, в Афінах — 197 євро, у Мілані — 200, у Римі — 202.

У США найдорожчим містом виявилося Сан-Франциско (202 євро), далі — Нью-Йорк (181). В Азії найдешевші показники мають Пекін (52 євро) і Токіо (151 євро). У Канаді найдешевше — у Торонто (107 євро), а найнижчий показник у Північній Америці — у Монреалі (2,6% від середньої зарплати витрачається на комунальні).

Динаміка за останні п'ять років

У більшості європейських міст комунальні витрати суттєво зросли з 2020 року. Рекордсменом став Стокгольм — +176%. В Осло зростання становило 133%, у Варшаві — 112%, у Брюсселі — 97%, у Бірмінгемі — 96%, в Единбурзі — 93%.

Водночас у Копенгагені та Будапешті витрати зменшилися на 7% і 6% відповідно.

Скільки йде із зарплати на комуналку?

Менше за середню зарплату на оплату комунальних послуг витрачають жителі Женеви (3,2%) і Цюриха (3,3%), найбільше — жителі Маніли (25,9%) і Афін (18,8%). Варшава — 17,6%, тоді як у більшості міст Західної Європи ця частка не перевищує 10%.

Найвищі чисті зарплати у 2025 році — у швейцарських містах: у Женеві — 7307 євро, у Цюриху — 7127. У Західній Європі понад 4000 євро заробляють у Люксембурзі, Франкфурті, Копенгагені та Амстердамі. Найнижчі доходи — у Стамбулі (855 євро) та Афінах (1044 євро).

Фокус докладно писав про меморандум МВФ і розбирався, про що там ідеться.

Нагадаємо, з 1 липня 2025 року тариф на електроенергію в Україні становить 4,32 грн/кВт-год. Тобто на літній період, зокрема, він залишається без змін відтоді, як уряд зафіксував його для населення на цьому рівні. Фокус з'ясовував, скільки платитимуть українці за світло і які є способи заощадити.