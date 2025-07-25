Сумма удивит: какую пенсию и надбавку будет получать украинец с 39 годами стажа

В 2025 году украинцы, которые имеют достаточный страховой стаж, смогут выйти на пенсию в 60 лет и получать надбавки за сверхнормативные годы работы.

Related video

Для выхода на пенсию в 60 лет необходимо не менее 32 лет страхового стажа. При стаже от 22 до 32 лет украинец сможет выйти на пенсию в 63 года, а если стажа всего 15 лет — право на пенсию наступает лишь в 65 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Так, гражданин с 39 годами стажа уже может рассчитывать на пенсию с 60 лет. Ее размер будет зависеть от официальной зарплаты и продолжительности страхового стажа. Расчет производится по формуле:

Пенсия = Зарплата × Коэффициент страхового стажа.

Например, при минимальной зарплате (8 000 грн) пенсия составит около 3 120 грн (8 000 × 0,39). А если зарплата была на уровне средней по стране (23 460 грн), сумма пенсии может достигнуть 9 149 грн (23 460 × 0,39).

Кроме того, предусмотрена надбавка за "лишние" годы стажа. Ее размер зависит от того, когда была назначена пенсия:

если до октября 2011 года, сверхурочным считается стаж свыше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин;

если после октября 2011 года — более 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

За каждый полный год сверхурочного стажа добавляют 1% от базовой пенсии. Однако по закону эта надбавка не может превышать 1% от прожиточного минимума. В 2025 году это составляет 2 361 грн, соответственно, доплата за один такой год составит 23,61 грн.

Отметим, Фокус писал об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57- грн — старше 80 лет.

Напоминаем, в мае издание "LIGA.net" рассказало об особенностях начисления пенсий в Украине и о том, какие периоды выбрать для больших выплат.