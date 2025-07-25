Сума здивує: яку пенсію та надбавку отримуватиме українець із 39 роками стажу

У 2025 році українці, які мають достатній страховий стаж, зможуть вийти на пенсію в 60 років і отримувати надбавки за понаднормові роки роботи.

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Для виходу на пенсію в 60 років необхідно не менше 32 років страхового стажу. За стажу від 22 до 32 років українець зможе вийти на пенсію в 63 роки, а якщо стажу всього 15 років — право на пенсію настає лише в 65 років. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Так, громадянин із 39 роками стажу вже може розраховувати на пенсію з 60 років. Її розмір залежатиме від офіційної зарплати та тривалості страхового стажу. Розрахунок проводиться за формулою:

Пенсія = Зарплата × Коефіцієнт страхового стажу.

Наприклад, за мінімальної зарплати (8 000 грн) пенсія становитиме близько 3 120 грн (8 000 × 0,39). А якщо зарплата була на рівні середньої по країні (23 460 грн), сума пенсії може сягнути 9 149 грн (23 460 × 0,39).

Крім того, передбачена надбавка за "зайві" роки стажу. Її розмір залежить від того, коли було призначено пенсію:

якщо до жовтня 2011 року, надурочним вважається стаж понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок;

якщо після жовтня 2011 року — понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

За кожен повний рік понаднормового стажу додають 1% від базової пенсії. Однак за законом ця надбавка не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму. У 2025 році це становить 2 361 грн, відповідно, доплата за один такий рік становитиме 23,61 грн.

Зазначимо, Фокус писав про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.

Нагадуємо, у травні видання "LIGA.net" розповіло про особливості нарахування пенсій в Україні та про те, які періоди вибрати для великих виплат.