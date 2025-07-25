Выплаты для беженцев в Чехии: как изменились правила с 1 июля 2025 года

С 1 июля 2025 года в Чехии начали действовать новые правила назначения гуманитарной помощи для украинцев, получивших временную защиту.

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Одним из ключевых нововведений стала пятиступенчатая система оценки уровня ограничения самостоятельности для людей с инвалидностью — от этого показателя будет зависеть размер финансовой поддержки. Об этом сообщает издание Blesk.cz.

Право на получение гуманитарной помощи сохраняется за всеми украинцами, прибывшими в Чехию после начала полномасштабной войны и оформившими визу временной защиты. Поддержка предоставляется в двух основных форматах: базовая финансовая помощь, которая покрывает повседневные потребности, и помощь на жилье — она зависит от условий проживания и статуса получателя.

Размер выплат рассчитывается индивидуально. При этом учитываются доходы (как в Чехии, так и в Украине), наличие сбережений на чешских счетах, количество членов в домохозяйстве и наличие признаков уязвимости.

К уязвимым категориям относятся дети до 18 лет, студенты до 26 лет, беременные женщины, лица, ухаживающие за детьми младше шести лет, пожилые люди старше 65 лет, а также люди с инвалидностью и их опекуны.

На протяжении первых пяти месяцев размер базовой помощи составляет:

для взрослого — 4 860 чешских крон;

для ребенка — 3 490 крон;

для ребенка с инвалидностью — до 5 235 крон;

для взрослого с инвалидностью — до 7 290 крон.

Однако после 150 дней выплаты могут быть снижены до так называемого "минимума для существования" — 3 130 крон. Это касается тех, кто не работает и не относится к категории уязвимых.

Отметим, Фокус писал о других решениях польского правительства, которые коснутся граждан Украины. В частности, на портале inPoland сообщили о расширении оснований для отмены вида на жительство. Среди причин — подача фальшивых документов, предоставление ложных данных, фиктивный брак. Также речь шла о продлении статуса временной защиты до 4 марта 2026 года, о сохранении налоговых льгот и продолжении выплат по программе 800+ на детей до 18 лет, которые учатся в Польше.

Напоминаем, в июне аналитики подсчитали, какую сумму денег принесли беженцы из Украины в бюджет Польши. В то же время в Германии планируют изменить выплаты для украинцев-беглецов от войны.