Виплати для біженців у Чехії: як змінилися правила з 1 липня 2025 року

З 1 липня 2025 року в Чехії почали діяти нові правила призначення гуманітарної допомоги для українців, які отримали тимчасовий захист.

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Одним із ключових нововведень стала п'ятиступенева система оцінки рівня обмеження самостійності для людей з інвалідністю — від цього показника залежатиме розмір фінансової підтримки. Про це повідомляє видання Blesk.cz.

Право на отримання гуманітарної допомоги зберігається за всіма українцями, які прибули до Чехії після початку повномасштабної війни та оформили візу тимчасового захисту. Підтримка надається у двох основних форматах: базова фінансова допомога, яка покриває повсякденні потреби, і допомога на житло — вона залежить від умов проживання і статусу одержувача.

Розмір виплат розраховується індивідуально. При цьому враховуються доходи (як у Чехії, так і в Україні), наявність заощаджень на чеських рахунках, кількість членів у домогосподарстві та наявність ознак уразливості.

До вразливих категорій належать діти до 18 років, студенти до 26 років, вагітні жінки, особи, які доглядають за дітьми, молодшими за шість років, літні люди, старші за 65 років, а також люди з інвалідністю та їхні опікуни.

Протягом перших п'яти місяців розмір базової допомоги становить:

для дорослого — 4 860 чеських крон;

для дитини — 3 490 крон;

для дитини з інвалідністю — до 5 235 крон;

для дорослого з інвалідністю — до 7 290 крон.

Однак після 150 днів виплати можуть бути знижені до так званого "мінімуму для існування" — 3 130 крон. Це стосується тих, хто не працює і не належить до категорії вразливих.

Зазначимо, Фокус писав про інші рішення польського уряду, які торкнуться громадян України. Зокрема, на порталі inPoland повідомили про розширення підстав для скасування посвідки на проживання. Серед причин — подання фальшивих документів, надання неправдивих даних, фіктивний шлюб. Також ішлося про продовження статусу тимчасового захисту до 4 березня 2026 року, про збереження податкових пільг і продовження виплат за програмою 800+ на дітей віком до 18 років, які навчаються в Польщі.

Нагадуємо, у червні аналітики підрахували, яку суму грошей принесли біженці з України до бюджету Польщі. Водночас у Німеччині планують змінити виплати для українців-утікачів від війни.