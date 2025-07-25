В Украине начал дорожать популярный сезонный овощ: с чем это связано

Несмотря на то, что в Украине разгар лета и сезон огурцов, этот популярный овощ демонстрирует рост стоимости.

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На текущей неделе украинские тепличные комбинаты начали повышать отпускные цены на огурцы, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Такой шаг производители объясняют заметным сокращением предложения на рынке из-за сложных погодных условий, хотя спрос на огурцы остается стабильно высоким. Поддержку ценам в сегменте тепличного огурца также оказывает и ограниченное предложение продукции открытого грунта.

По информации ресурса, на сегодня украинские тепличные комбинаты готовы вести реализацию огурца не дешевле 25-45 грн/кг ($0,60-1,08/кг), что в среднем на 19% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Также имеет место межсезонное сокращения объема этого овоща на рынке, поскольку многие стационарные комбинаты уже завершили сбор урожая огурца первого оборота, тогда как к новому обороту планируют приступить только во второй половине августа.

Те же компании, которые продолжают вести реализацию, практически ежедневно повышают цены, объясняя это "довольно активными темпами сбыта".

Тем не менее, в 2025 году огурцы все же в среднем на 24% дешевле, чем в это же время в 2024-м. Производители не исключают, что при улучшении погодных условий ситуация на рынке может кардинально измениться.

Напомним, что в июне существенно подорожали фрукты (13,5%). Причиной стал неурожай из-за весенних заморозков, которые ощутимо ударили по фруктовым деревьям.

Что касается овощей, то, например, активный рост продаж моркови способствовал снижению ее цены — с 16-25 до 13-20 грн/кг. В то же время белокочанная капуста продолжает дорожать — с 17-20 до 17-25 грн/кг, что обусловлено ограниченным предложением. Аналогичная тенденция наблюдается и на рынке лука: его цена выросла с 9-17 до 11-20 грн/кг.

Ранее Фокус писал, что в Украине прогнозируют существенный рост цен на фрукты, ягоды и овощи — уже к осени 2025 года черешня, земляника, вишня, абрикосы, персики и сливы могут подорожать на 20-30%.