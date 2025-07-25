В Україні почав дорожчати популярний сезонний овоч: із чим це пов'язано

Попри те, що в Україні розпал літа і сезон огірків, цей популярний овоч демонструє зростання вартості.

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Цього тижня українські тепличні комбінати почали підвищувати відпускні ціни на огірки, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Такий крок виробники пояснюють помітним скороченням пропозиції на ринку через складні погодні умови, хоча попит на огірки залишається стабільно високим. Підтримку цінам у сегменті тепличного огірка також надає й обмежена пропозиція продукції відкритого ґрунту.

За інформацією ресурсу, на сьогодні українські тепличні комбінати готові вести реалізацію огірка не дешевше 25-45 грн/кг ($0,60-1,08/кг), що в середньому на 19% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Також має місце міжсезонне скорочення обсягу цього овоча на ринку, оскільки багато стаціонарних комбінатів уже завершили збирання врожаю огірка першого обігу, тоді як до нового обігу планують приступити тільки в другій половині серпня.

Ті ж компанії, які продовжують вести реалізацію, практично щодня підвищують ціни, пояснюючи це "досить активними темпами збуту".

Проте у 2025 році огірки все ж таки в середньому на 24% дешевші, ніж у цей же час у 2024-му. Виробники не виключають, що за поліпшення погодних умов ситуація на ринку може кардинально змінитися.

Нагадаємо, що в червні суттєво подорожчали фрукти (13,5%). Причиною став неврожай через весняні заморозки, які відчутно вдарили по фруктових деревах.

Щодо овочів, то, наприклад, активне зростання продажів моркви сприяло зниженню її ціни — з 16-25 до 13-20 грн/кг. Водночас білокачанна капуста продовжує дорожчати — з 17-20 до 17-25 грн/кг, що зумовлено обмеженою пропозицією. Аналогічна тенденція спостерігається і на ринку цибулі: її ціна зросла з 9-17 до 11-20 грн/кг.

Раніше Фокус писав, що в Україні прогнозують істотне зростання цін на фрукти, ягоди та овочі — вже до осені 2025 року черешня, суниця, вишня, абрикоси, персики і сливи можуть подорожчати на 20-30%.