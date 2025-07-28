В Украине пересмотрели минимальные пенсионные выплаты: кто и сколько получит

В 2025 году размер минимальной пенсии в Украине напрямую зависит от возраста пенсионера, его страхового стажа и факта трудоустройства.

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Государство продолжает поддерживать пожилых граждан, выплачивая пенсии и предусмотренные надбавки, особенно для самых уязвимых категорий. Об этом говорится в материале издания УНИАН.

Минимальная пенсия для украинцев без страхового стажа составляет 2 361 гривню. Однако тем, кто достиг 65 лет и имеет полный стаж (30 лет для женщин и 35 — для мужчин), Пенсионный фонд выплачивает 3 758 гривень. Если же такой пенсионер продолжает работать, то получает ту же минимальную выплату — 2 361 гривню.

Пожилым гражданам старше 80 лет, при наличии 20–25 лет стажа, также гарантирована выплата на уровне 3 758 гривень. Пенсионеры в возрасте от 70 до 80 лет с полным трудовым стажем получают минимум 3 613 гривень, а инвалиды первой группы и неработающие пенсионеры до 70 лет — не менее 3 323 гривень. Остальные категории пожилых людей, вне зависимости от возраста, получают не менее 3 038 гривень.

Кроме того, украинцы старше 70 лет, не имеющие полного стажа, получают доплаты — их размер рассчитывается пропорционально от базовой суммы в 3 613 гривень. Тем, кто достиг 75–80 лет и имеет необходимый минимум страхового стажа (25 лет для мужчин, 20 — для женщин), государство гарантирует, что пенсия не будет ниже этого уровня.

Также пожилые украинцы получают ежемесячные компенсации, если их выплаты не достигают 10 340,35 гривень.

Суммы компенсаций зависят от возраста: до 300 гривень для пенсионеров 70–75 лет, до 456 гривень — для 75–80 лет и до 570 гривень — для граждан старше 80 лет.

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