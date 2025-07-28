В Україні переглянули мінімальні пенсійні виплати: хто і скільки отримає

У 2025 році розмір мінімальної пенсії в Україні безпосередньо залежить від віку пенсіонера, його страхового стажу і факту працевлаштування.

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Держава продовжує підтримувати громадян похилого віку, виплачуючи пенсії та передбачені надбавки, особливо для найуразливіших категорій. Про це йдеться в матеріалі видання УНІАН.

Мінімальна пенсія для українців без страхового стажу становить 2 361 гривню. Однак тим, хто досяг 65 років і має повний стаж (30 років для жінок і 35 — для чоловіків), Пенсійний фонд виплачує 3 758 гривень. Якщо ж такий пенсіонер продовжує працювати, то отримує ту саму мінімальну виплату — 2 361 гривню.

Літнім громадянам, старшим за 80 років, за наявності 20-25 років стажу, також гарантована виплата на рівні 3 758 гривень. Пенсіонери у віці від 70 до 80 років з повним трудовим стажем отримують мінімум 3 613 гривень, а інваліди першої групи та непрацюючі пенсіонери до 70 років — не менше 3 323 гривень. Решта категорій літніх людей, незалежно від віку, отримують не менше 3 038 гривень.

Крім того, українці, старші за 70 років, які не мають повного стажу, отримують доплати — їхній розмір розраховується пропорційно до базової суми в 3 613 гривень. Тим, хто досяг 75-80 років і має необхідний мінімум страхового стажу (25 років для чоловіків, 20 — для жінок), держава гарантує, що пенсія не буде нижчою за цей рівень.

Також літні українці отримують щомісячні компенсації, якщо їхні виплати не досягають 10 340,35 гривень.

Суми компенсацій залежать від віку: до 300 гривень для пенсіонерів 70-75 років, до 456 гривень — для 75-80 років і до 570 гривень — для громадян, старших за 80 років.

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