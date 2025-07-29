Некоторые украинцы могут выйти на пенсию намного раньше 60 лет: какие условия

Украинцы, которые на протяжении жизни трудились во вредных или опасных условиях, могут оформить пенсию досрочно — еще до достижения 60-летнего возраста.

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В Пенсионном фонде пояснили: если женщина отработала не менее 10 лет по так называемому "Списку №2", а мужчина — более 12 лет и 6 месяцев, они могут выйти на пенсию уже в 55 лет. При этом обязательно наличие общего страхового стажа: для мужчин — минимум 30 лет, для женщин — не менее 25 лет. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров №162.

В перечень производств и специальностей, указанных в списке, входят профессии в сфере металлургии, горнодобывающей и химической промышленности, а также строительные специальности и другие виды деятельности, связанные с вредными или тяжелыми условиями труда.

Чтобы воспользоваться правом на досрочную пенсию, необходимо официальное подтверждение специального стажа. Это могут быть:

записи в трудовой книжке;

справки с места работы или от правопреемников предприятия.

Такие справки должны содержать четкие данные о периодах работы во вредных условиях, указание профессии, характер выполняемых обязанностей, а также ссылки на первичные документы, на основании которых и был засчитан соответствующий стаж.

Отметим, Фокус писал об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57- грн — старше 80 лет.

Напоминаем, в мае издание "LIGA.net" рассказало об особенностях начисления пенсий в Украине и о том, какие периоды выбрать для больших выплат.