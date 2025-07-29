Деякі українці можуть вийти на пенсію набагато раніше 60 років: які умови

Українці, які впродовж життя працювали у шкідливих або небезпечних умовах, можуть оформити пенсію достроково — ще до досягнення 60-річного віку.

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У Пенсійному фонді пояснили: якщо жінка відпрацювала щонайменше 10 років за так званим "Списком №2", а чоловік — понад 12 років і 6 місяців, вони можуть вийти на пенсію вже в 55 років. При цьому обов'язкова наявність загального страхового стажу: для чоловіків — щонайменше 30 років, для жінок — щонайменше 25 років. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів №162.

До переліку виробництв і спеціальностей, зазначених у списку, входять професії у сфері металургії, гірничодобувної та хімічної промисловості, а також будівельні спеціальності та інші види діяльності, пов'язані зі шкідливими або важкими умовами праці.

Щоб скористатися правом на дострокову пенсію, необхідно офіційне підтвердження спеціального стажу. Це можуть бути:

записи в трудовій книжці;

довідки з місця роботи або від правонаступників підприємства.

Такі довідки мають містити чіткі дані про періоди роботи у шкідливих умовах, зазначення професії, характер виконуваних обов'язків, а також посилання на первинні документи, на підставі яких і було зараховано відповідний стаж.

Зазначимо, Фокус писав про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.

Нагадуємо, у травні видання "LIGA.net" розповіло про особливості нарахування пенсій в Україні та про те, які періоди вибрати для великих виплат.