Социальная выплата вместо пенсии: кто из украинцев старше 65 лет может получать другую помощь

Некоторым украинцам, достигшим пенсионного возраста, но не имеющим необходимого трудового стажа, государство предлагает альтернативную форму поддержки.

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Речь идет о социальной помощи, которую назначают вместо обычной пенсии. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

По действующему законодательству, если человек достиг 65-летнего возраста, но имеет менее 15 лет страхового стажа, он не может рассчитывать на трудовую пенсию. Однако в таком случае предусмотрена государственная социальная помощь.

На такую поддержку могут рассчитывать граждане Украины (или те, кто постоянно проживает в стране), которые не получают другие регулярные выплаты, превышающие прожиточный минимум, и не имеют трудоспособных родственников, обязанных их содержать.

Размер помощи в 2025 году зависит от категории получателя. Базовая сумма для лиц без необходимого страхового стажа составляет 708 гривен.

Отдельные суммы предусмотрены для других категорий:

люди с инвалидностью будут получать от 1 416 до 2 361 гривны в зависимости от группы;

священнослужителям назначается фиксированная выплата в размере 1 180 гривен.

Также Фокус писал о том, кто в Украине может уйти на пенсию досрочно.

Также мы рассказывали об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57 грн — старше 80 лет.