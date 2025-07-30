Соціальна виплата замість пенсії: хто з українців, старших за 65 років, може отримувати іншу допомогу

Деяким українцям, які досягли пенсійного віку, але не мають необхідного трудового стажу, держава пропонує альтернативну форму підтримки.

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Йдеться про соціальну допомогу, яку призначають замість звичайної пенсії. Про це повідомили в Міністерстві юстиції України.

За чинним законодавством, якщо людина досягла 65-річного віку, але має менше 15 років страхового стажу, вона не може розраховувати на трудову пенсію. Однак у такому разі передбачена державна соціальна допомога.

На таку підтримку можуть розраховувати громадяни України (або ті, хто постійно проживає в країні), які не отримують інші регулярні виплати, що перевищують прожитковий мінімум, і не мають працездатних родичів, зобов'язаних їх утримувати.

Розмір допомоги у 2025 році залежить від категорії одержувача. Базова сума для осіб без необхідного страхового стажу становить 708 гривень.

Окремі суми передбачені для інших категорій:

люди з інвалідністю отримуватимуть від 1 416 до 2 361 гривні залежно від групи;

священнослужителям призначається фіксована виплата в розмірі 1 180 гривень.

Також Фокус писав про те, хто в Україні може піти на пенсію достроково.

Також ми розповідали про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.