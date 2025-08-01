Тарифы на электроэнергию, газ и отопление в Украине: когда прогнозируют повышения

До конца 2025 года тарифы на электроэнергию, газ, отопление и горячую воду для населения в Украине не будут пересматриваться.

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Частичный мораторий на повышение коммунальных тарифов продолжит действовать, а стоимость электроэнергии останется неизменной как минимум до конца года. Однако в 2026 году ситуация может измениться: тарифы планируют постепенно приводить к экономически обоснованным уровням. Об этом говорится в июльском Инфляционном отчете Национального банка Украины.

При этом в Нацбанке подчеркивают, что точные сроки и масштабы корректировки пока остаются неопределенными. С одной стороны, резкое повышение цен на энергоносители могло бы помочь устранить финансовые дисбалансы в энергетике, но привело бы к росту инфляции и увеличению потребности в субсидиях. С другой — продолжительная отсрочка приведет к накоплению проблем в госкомпаниях и усилению рисков для устойчивости энергорынка.

"Это будет ухудшать инвестиционный потенциал отрасли, а ценовое давление просто отложится на будущее", — говорится в отчете.

Тем не менее, до конца текущего года НБУ ожидает снижение административной инфляции именно за счет заморозки тарифов. Но уже в среднесрочной перспективе — с учетом постепенного восстановления экономики и непростой ситуации в энергосистеме — неизбежен переход к более рыночным ценам на услуги ЖКХ.

Ранее Фокус подробно писал о меморандуме МВФ и разбирался, о чем там идет речь.

Напомним, с 1 июля 2025 года тариф на электроэнергию в Украине составляет 4,32 грн/кВт-ч. То есть на летний период, в частности, он остается без изменений с тех пор, как правительство зафиксировало его для населения на этом уровне. Фокус выяснял, сколько будут платить украинцы за свет и какие есть способы сэкономить.