Тарифи на електроенергію, газ та опалення в Україні: коли прогнозують підвищення

До кінця 2025 року тарифи на електроенергію, газ, опалення та гарячу воду для населення в Україні не переглядатимуть.

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Частковий мораторій на підвищення комунальних тарифів продовжить діяти, а вартість електроенергії залишиться незмінною щонайменше до кінця року. Однак 2026 року ситуація може змінитися: тарифи планують поступово приводити до економічно обґрунтованих рівнів. Про це йдеться в липневому Інфляційному звіті Національного банку України.

При цьому в Нацбанку підкреслюють, що точні терміни і масштаби коригування поки залишаються невизначеними. З одного боку, різке підвищення цін на енергоносії могло б допомогти усунути фінансові дисбаланси в енергетиці, але призвело б до зростання інфляції та збільшення потреби в субсидіях. З іншого — тривале відтермінування призведе до накопичення проблем у держкомпаніях і посилення ризиків для стійкості енергоринку.

"Це погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, а ціновий тиск просто відкладеться на майбутнє", — йдеться у звіті.

Проте до кінця поточного року НБУ очікує зниження адміністративної інфляції саме за рахунок заморозки тарифів. Але вже в середньостроковій перспективі — з урахуванням поступового відновлення економіки і непростої ситуації в енергосистемі — неминучий перехід до більш ринкових цін на послуги ЖКГ.

Раніше Фокус докладно писав про меморандум МВФ і розбирався, про що там ідеться.

Нагадаємо, з 1 липня 2025 року тариф на електроенергію в Україні становить 4,32 грн/кВт-год. Тобто на літній період, зокрема, він залишається без змін відтоді, як уряд зафіксував його для населення на цьому рівні. Фокус з'ясовував, скільки платитимуть українці за світло і які є способи заощадити.