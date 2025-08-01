За что могут выселить из квартиры: самые распространенные нарушения арендаторов

Аренда жилья в Украине — одна из самых распространенных форм проживания. Но даже при наличии официального договора арендатор не застрахован от выселения.

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Закон допускает такие случаи — при условии серьезных нарушений и чаще всего через суд. Об этом говорится в материале издания Новини.LIVE.

Согласно Гражданскому кодексу Украины, выселить арендатора можно только при наличии веских оснований и исключительно через суд. Самостоятельно менять замки, выгонять жильца или отрезать ему воду и свет — незаконно.

Однако в случае серьезных нарушений условий аренды арендодатель вправе обратиться в суд с иском о расторжении договора и выселении.

На практике чаще всего основаниями для выселения становятся:

Несвоевременная оплата аренды.

Использование жилья не по назначению (например, сдача в субаренду, открытие офиса).

Повреждение имущества — от испорченной мебели до затопленных соседей.

Нарушение общественного порядка: постоянный шум, мусор, жалобы от соседей.

Размещение других людей в квартире без разрешения собственника.

Скопившиеся долги по коммунальным платежам.

Если договор аренды не был оформлен письменно, обе стороны окажутся в уязвимом положении. Владельцу будет сложнее доказать факт нарушения, а арендатору — свои права на проживание. Именно поэтому юристы советуют всегда фиксировать условия аренды в письменной форме.

Кроме финансовых и имущественных нарушений, в суде могут рассматриваться и поведенческие претензии: громкая музыка после 23:00, неубранный подъезд, конфликтные ситуации с соседями. Если жалобы на арендатора становятся систематическими, собственник может расторгнуть договор.

Даже в случае подачи иска арендатор имеет право на защиту. Суд может принять сторону арендатора, если нарушения были незначительными или возникли из-за уважительных причин — например, временной потери дохода. Поэтому важно сохранять документы, чеки, переписку с арендодателем и вовремя обращаться за юридической консультацией.

Ранее Фокус писал, что в июле 2025 года Одесса стала безоговорочным лидером среди областных центров Украины по спросу на посуточную аренду квартир. Второе место в этом рейтинге заняла Полтава.

Также украинские власти заявили о старте проекта по созданию муниципального жилищного фонда для дальнейшей аренды.