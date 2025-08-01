За що можуть виселити з квартири: найпоширеніші порушення орендарів
Оренда житла в Україні — одна з найпоширеніших форм проживання. Але навіть за наявності офіційного договору орендар не застрахований від виселення.
Закон допускає такі випадки — за умови серйозних порушень і найчастіше через суд. Про це йдеться в матеріалі видання Новини.LIVE.
Згідно з Цивільним кодексом України, виселити орендаря можна тільки за наявності вагомих підстав і виключно через суд. Самостійно міняти замки, виганяти мешканця або відрізати йому воду і світло — незаконно.
Однак у разі серйозних порушень умов оренди орендодавець має право звернутися до суду з позовом про розірвання договору та виселення.
На практиці найчастіше підставами для виселення стають:
- Несвоєчасна оплата оренди.
- Використання житла не за призначенням (наприклад, здача в суборенду, відкриття офісу).
- Пошкодження майна — від зіпсованих меблів до затоплених сусідів.
- Порушення громадського порядку: постійний шум, сміття, скарги від сусідів.
- Розміщення інших людей у квартирі без дозволу власника.
- Накопичені борги за комунальними платежами.
Якщо договір оренди не був оформлений письмово, обидві сторони опиняться в уразливому становищі. Власнику буде складніше довести факт порушення, а орендарю — свої права на проживання. Саме тому юристи радять завжди фіксувати умови оренди в письмовій формі.
Крім фінансових і майнових порушень, у суді можуть розглядатися й поведінкові претензії: гучна музика після 23:00, неприбраний під'їзд, конфліктні ситуації з сусідами. Якщо скарги на орендаря стають систематичними, власник може розірвати договір.
Навіть у разі подання позову орендар має право на захист. Суд може стати на бік орендаря, якщо порушення були незначними або виникли через поважні причини — наприклад, тимчасову втрату доходу. Тому важливо зберігати документи, чеки, листування з орендодавцем і вчасно звертатися за юридичною консультацією.
Раніше Фокус писав, що в липні 2025 року Одеса стала беззаперечним лідером серед обласних центрів України за попитом на подобову оренду квартир. Друге місце в цьому рейтингу посіла Полтава.
Також українська влада заявила про старт проєкту зі створення муніципального житлового фонду для подальшої оренди.