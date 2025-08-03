Вырастет минимум в два раза: эксперт предупредил о неизбежном подорожании топлива в Украине (видео)

В Украине стоимость топлива обязательно будет расти в начале 2026-го и 2027-го годов.

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Увеличение цены на бензин и дизель обусловлено плановым повышением ставок акцизного сбора, рассказал телеканалу "Киев24" эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Он отмечает, что изменения стоимости были заложены заранее, и шансов на их уменьшение или отмену практически нет.

В то же время, как отметил эксперт, владельцы АЗС в свою очередь пользуются скачками цен на топливо. Так, по его словам, во время военного обострения между Израилем и Ираном стоимость бензина на украинских заправках выросла, в среднем, на 3-5 гривен за литр. Однако после стабилизации ситуации и снижения мировых цен на нефть, стоимость топлива в Украине осталась прежней. Причем, сетует Юрий Корольчук, Антимонопольный комитет никаким образом на это не отреагировал.

Согласно информации ресурса "Минфин", который ссылается на данные консалтинговой группы А-95, сейчас дороже всего в Украине стоит бензин марки "А-95 премиум".

Цены на топливо в Украине

Бензин А-95+ — 63,54 грн/л

Бензин А-95 — 58,94 грн/л

Дизтопливо — 56,06 грн/л

Автогаз — 34,45 грн/л

Напомним, 18 июня Верховная Рада до 1 января 2026 года разрешила продавать бензин без спирта. Парламентарии решили отсрочить вступление в силу нормы об ответственности за отсутствие этанола в топливе.