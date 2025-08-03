Зросте щонайменше двічі: експерт попередив про неминуче подорожчання палива в Україні (відео)

В Україні вартість пального обов'язково зростатиме на початку 2026-го та 2027-го років.

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Збільшення ціни на бензин та дизель зумовлено плановим підвищенням ставок акцизного збору, розповів телеканалу "Київ24" експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Він наголошує, що зміни вартості були закладені заздалегідь, і шансів на їх зменшення чи скасування практично немає.

Водночас, як зазначив експерт, власники АЗС на свою користь використовують стрибки цін на пальне. Так, за його словами, під час військового загострення між Ізраїлем та Іраном вартість бензину на українських заправках зросла, в середньому, на 3–5 гривень за літр. Однак після стабілізації ситуації та зниження світових цін на нафту, вартість палива в Україні залишилася як була. Причому, нарікає Юрій Корольчук, Антимонопольний комітет ніяким чином на це не відреагував.

Згідно з інформацією ресурсу "Мінфін", який посилається на дані консалтингової групи А-95, наразі найдорожче в Україні коштує бензин марки "А-95 преміум".

Ціни на пальне в Україні

Бензин А-95+ — 63,54 грн/л

Бензин А-95 — 58,94 грн/л

Дизпаливо — 56,06 грн/л

Автогаз — 34,45 грн/л

Нагадаємо, 18 червня Верховна Рада до 1 січня 2026 року дозволила продавати бензин без спирту. Парламентарі вирішили відтермінувати набуття чинності норми про відповідальність за відсутність етанолу в пальному.