Финансовая помощь для жителей сел от 8 тыс. грн: кто может получить

Благотворительный фонд "Каритас Полтава" открыл регистрацию на участие в грантовом проекте SCALE, направленном на поддержку граждан, занимающихся сельским хозяйством.

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Программа разработана для помощи тем, чьи домохозяйства пострадали от последствий российской агрессии, и предусматривает финансовую помощь в размере от 8 до 125 тысяч гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-центра фонда.

Проект "Развитие устойчивости сельского хозяйства и улучшение средств к существованию" охватит несколько территориальных громад Полтавской области — Полтавскую, Глобинскую, Опошнянскую и Котелевскую. В рамках инициативы участники смогут получить средства на приобретение оборудования, семян, удобрений, скота, а также на восстановление ирригационной инфраструктуры и развитие переработки сельхозпродукции.

Подать заявку на участие в программе могут домохозяйства, в которых проживают люди с повышенным уровнем уязвимости. В первую очередь — многодетные семьи, одинокие родители, семьи с пожилыми людьми, людьми с инвалидностью, тяжелыми заболеваниями, беременными женщинами или детьми до трех лет, а также лица предпенсионного возраста без постоянного дохода.

В зависимости от потребностей и целей заявителей, предусмотрены два уровня финансирования: от 8 до 16,5 тыс. грн — на поддержку переработки продукции и логистику; от 33 до 125 тыс. грн — на развитие и восстановление хозяйственной инфраструктуры.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.