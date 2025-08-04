Фінансова допомога для жителів сіл від 8 тис. грн: хто може отримати

Благодійний фонд "Карітас Полтава" відкрив реєстрацію на участь у грантовому проєкті SCALE, спрямованому на підтримку громадян, які займаються сільським господарством.

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Програма розроблена для допомоги тим, чиї домогосподарства постраждали від наслідків російської агресії, і передбачає фінансову допомогу в розмірі від 8 до 125 тисяч гривень. Про це йдеться в повідомленні прес-центру фонду.

Проєкт "Розвиток сталості сільського господарства та покращення засобів до існування" охопить кілька територіальних громад Полтавської області — Полтавську, Глобинську, Опішнянську та Котелевську. У рамках ініціативи учасники зможуть отримати кошти на придбання обладнання, насіння, добрив, худоби, а також на відновлення іригаційної інфраструктури та розвиток переробки сільгосппродукції.

Подати заявку на участь у програмі можуть домогосподарства, в яких проживають люди з підвищеним рівнем уразливості. Насамперед — багатодітні сім'ї, самотні батьки, сім'ї з літніми людьми, людьми з інвалідністю, важкими захворюваннями, вагітними жінками або дітьми до трьох років, а також особи передпенсійного віку без постійного доходу.

Залежно від потреб і цілей заявників, передбачено два рівні фінансування: від 8 до 16,5 тис. грн — на підтримку переробки продукції та логістику; від 33 до 125 тис. грн — на розвиток і відновлення господарської інфраструктури.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.