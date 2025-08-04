На "Перуны" и "Крабы": Украина просит у Польши кредит в 120 млн евро, — Сибига (фото)

Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился с польским коллегой Радославом Сикорским. Среди прочего разговор касался кредита на закупку оружия польского производства.

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В частности, глава МИД отметил эффективность переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) типа "Перун". Об этом известно из его интервью "Укринформу" от 4 августа.

"Польские "Перуны" очень эффективны, они проверены на поле боя, и мы готовы их покупать. И это было одной из тем обсуждения с господином Сикорским на предмет возможности получения кредита", — отметил он.

Министр уточнил, что за счет этого кредита Украина готова закупить продукцию польского военно-промышленного комплекса. Он подчеркнул, что Польша имеет "хорошие традиции производства продукции "оборонки"", и Украина заинтересована в приобретении ее оружия. В частности, Сибига подтвердил это в разговоре с польским министром.

Также он похвалил за высокую эффективность польские самоходные гаубицы (САУ) "Краб".

Фото польской САУ "Краб" Фото: Открытые источники

"Это очевидно, что во время войны в воюющей стране оружия никогда не будет достаточно. Поэтому, конечно, мы будем говорить в том числе и о сопроизводстве как на территории Украины, так и на территории Польши. Это общий интерес, это взаимовыгодный интерес, и это вклад в наше общее будущее", — подчеркнул глава МИД.

Он уточнил, что Украина обратилась к Польше относительно оборонного кредита в размере 120 миллионов евро.

Напомним, в Financial Times информировали, что американо-немецкая компания Auterion поставит Украине ударные системы с искусственным интеллектом. Речь идет о 33 тысячах таких единиц до конца года.

4 августа депутат Сейма Польши Кшиштоф Босак заявил, что полиция хотела бы возвращения визового режима для Украины. Так он отреагировал на диверсию, совершенную украинцем с чужими документами.