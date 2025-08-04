На "Перуни" і "Краби": Україна просить у Польщі кредит у 120 млн євро, — Сибіга (фото)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з польським колегою Радославом Сікорським. Серед іншого розмова стосувалась кредиту на закупівлю зброї польського виробництва.

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Зокрема, голова МЗС відзначив ефективність переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) типу "Перун". Про це відомо з його інтерв’ю "Укрінформу" від 4 серпня.

"Польські "Перуни" дуже ефективні, вони перевірені на полі бою, і ми готові їх купувати. І це було однією з тем обговорення з паном Сікорським на предмет можливості отримання кредиту", — зауважив він.

Міністр уточнив, що коштом цього кредиту Україна готова закупити продукцію польського військово-промислового комплексу. Він наголосив, що Польща має "хороші традиції виробництва продукції "оборонки"", і Україна зацікавлена у придбанні її зброї. Зокрема, Сибіга підтвердив це у розмові з польським міністром.

Також він похвалив за високу ефективність польські самохідні гаубиці (САУ) "Краб".

Фото польської САУ "Краб" Фото: Відкриті джерела

"Це очевидно, що під час війни у воюючій країні зброї ніколи не буде достатньо. Тому, звичайно, ми говоритимемо у тому числі й про співвиробництво як на території України, так і на території Польщі. Це спільний інтерес, це взаємовигідний інтерес, і це внесок у наше спільне майбутнє", — наголосив голова МЗС.

Він уточнив, що Україна звернулась до Польщі щодо оборонного кредиту у розмірі 120 мільйонів євро.

Нагадаємо, у Financial Times інформували, що американо-німецька компанія Auterion поставить Україні ударні системи зі штучним інтелектом. Йдеться про 33 тисячі таких одиниць до кінця року.

4 серпня депутат Сейму Польщі Кшиштоф Босак заявив, що поліція хотіла б повернення візового режиму для України. Так він відреагував на диверсію, скоєну українцем з чужими документами.