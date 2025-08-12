Финансовая подушка на разный кошелек: аналитик дал практические советы украинцам

Финансовая подушка — это запас средств на случай кризисных времен, который помогает пережить потерю работы, проблемы со здоровьем или неожиданный переезд. Финансовый аналитик Александр Иванчук рассказал, какая это должна быть сумма в зависимости от дохода и из чего такой запас состоит.

Большинство экспертов соглашаются в том, что финансовая подушка должна покрывать расходы в промежутке 3-6 месяцев. Подробнее об этом Иванчук рассказал в комментарии "Новини.LIVE".

Финансовая подушка: о какой сумме идет речь

Минимальная зарплата в Украине составляет 8 тысяч гривен. Поэтому, как пояснил аналитик, при таком заработке размер финансовой подушки — не менее 24 тысяч гривен. Запас денег на полгода при таких условиях достигает 48 тысяч гривен.

"Реально ли это сделать при "минималке"? Скажем так: трудно, долго, но реально. Ведь нужно учитывать, что уровень реальных расходов, особенно в городах, значительно превышает минимальную зарплату. Поэтому в этом случае однозначно нужно еще искать дополнительные источники дохода", — отметил эксперт.

Средняя зарплата после вычетов налогов составляет 20 тысяч гривен, поэтому с такими доходами подушка по правилу "3-6" должна быть от 60 до 120 тысяч. Если человек получает "чистыми" 27 тысяч, речь идет уже о сбережениях в размере 81-162 тысяч гривен.

"В любом случае неважно, вы получаете "минималку" или высокую зарплату, нужно начать с формирования запаса хотя бы на один месяц. Далее, когда это войдет в привычку, будет легче откладывать средства. Главное — начинать и действовать последовательно, даже если суммы на первых порах кажутся скромными", — подчеркнул Иванчук.

Финансовая подушка: из чего она состоит

Правильная структура запаса денег уменьшит риски девальвации валюты. Базовым компонентом должна быть гривна, и, по словам специалиста, оптимально, чтобы если она будет составлять от трети до половины накоплений. Эти деньги можно хранить на отдельном банковском счете или положить на депозит с возможностью досрочного снятия.

Еще одна часть — треть или 40% подушки — эксперт советует держать в валюте, долларах или евро. Он пояснил, что кроме стабильности это позволит рассчитываться за рубежом или сделать выгодный обмен в случае крупных покупок.

Третий компонент — это облигации внутреннего государственного займа, в которых можно хранить 25-30% сбережений. Эти деньги будут "заморожены" на несколько лет, поэтому аналитик советует выбирать кратко- или среднесрочные ОВГЗ, чтобы в случае необходимости можно было их относительно быстро вернуть.

То есть в целом состав финансовой подушки, по рекомендациям Иванчука, должен быть таким:

30-50% — в гривне на отдельном счете или депозите;

30-40% — в иностранной валюте;

25-30% — инвестиции в ОВГЗ.

Финансовая подушка: о чем нужно знать

Специалист предупредил о преимуществах и недостатках такого запаса:

гривневая часть — быстрый доступ к деньгам, но влияние инфляции и большой риск обесценивания в случае девальвации;

компонент в валюте — средства защищены от девальвации и легко доступны для расчетов за рубежом, но курсовые колебания непредсказуемы и придется терять деньги на конвертации, которая в среднем сопровождает 35% оплат покупок в Украине;

сбережения в ОВГЗ — на эти деньги предоставляется государственная гарантия и доходность здесь выше, чем у депозитов, но нужен брокерский или банковский счет.

