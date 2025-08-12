Фінансова подушка на різний гаманець: аналітик дав практичні поради українцям

Фінансова подушка — це запас коштів на випадок кризових часів, який допомагає пережити втрату роботи, проблеми зі здоров’ям або несподіваний переїзд. Фінансовий аналітик Олександр Іванчук розповів, яка це має бути сума залежно від доходу й з чого такий запас складається.

Більшість експертів погоджуються у тому, що фінансова подушка має покривати витрати у проміжку 3-6 місяців. Детальніше про це Іванчук розповів у коментарі "Новини.LIVE".

Фінансова подушка: про яку суму йдеться

Мінімальна зарплата в Україні становить 8 тисяч гривень. Тож, як пояснив аналітик, за такого заробітку розмір фінансової подушки — щонайменше 24 тисячі гривень. Запас грошей на пів року за таких умов сягає 48 тисяч гривень.

"Чи реально це зробити при "мінімалці"? Скажімо так: важко, довго, але реально. Бо ж потрібно враховувати, що рівень реальних витрат, особливо у містах, значно перевищує мінімальну зарплату. Тому у цьому випадку однозначно потрібно ще шукати додаткові джерела доходу", — зауважив експерт.

Середня зарплата після вирахувань податків становить 20 тисяч гривень, тож з такими доходами подушка за правилом "3-6" має бути від 60 до 120 тисяч. Якщо людина отримує "чистими" 27 тисяч, йдеться вже про заощадження у розмірі 81-162 тисяч гривень.

"У будь-якому випадку неважливо, ви отримуєте "мінімалку" чи високу зарплату, потрібно почати з формування запасу хоча б на один місяць. Далі, коли це стане звичкою, буде легше відкладати кошти. Головне — починати й діяти послідовно, навіть якщо суми на перших порах здаються скромними", — підкреслив Іванчук.

Фінансова подушка: з чого вона складається

Правильна структура запасу грошей зменшить ризики девальвації валюти. Базовим компонентом має бути гривня, і, зі слів фахівця, оптимально, щоб якщо вона становитиме від третини до половини накопичень. Ці гроші можна зберігати на окремому банківському рахунку або покласти на депозит з можливістю дострокового зняття.

Ще одна частина — третина або 40% подушки — експерт радить тримати у валюті, доларах або євро. Він пояснив, що окрім стабільності це дозволить розраховуватись за кордоном або зробити вигідний обмін у випадку великих покупок.

Третій компонент — це облігації внутрішньої державної позики, в яких можна зберігати 25-30% заощаджень. Ці гроші будуть "заморожені" на кілька років, тому аналітик радить обирати коротко- чи середньострокові ОВДП, щоб у разі потреби можна було їх відносно швидко повернути.

Тобто загалом склад фінансової подушки, за рекомендаціями Іванчука, має бути таким:

30-50% — у гривні на окремому рахунку або депозиті;

30-40% — в іноземній валюті;

25-30% — інвестиції в ОВДП.

Фінансова подушка: про що потрібно знати

Фахівець попередив про переваги й недоліки такого запасу:

гривнева частина — швидкий доступ до грошей, але вплив інфляції та великий ризик знецінення у разі девальвації;

компонент у валюті — кошти захищені від девальвації й легко доступні для розрахунків за кордоном, але курсові коливання непередбачувані й доведеться втрачати гроші на конвертації, яка в середньому супроводжує 35% оплат покупок в Україні;

заощадження в ОВДП — на ці гроші надається державна гарантія і дохідність тут вища, ніж у депозитів, але потрібен брокерський або банківський рахунок.

