Украинцы имеют право получить денежную помощь в случае погребения родственника или близкого человека. Размер выплат отличается в зависимости от данных об умершем человеке. Фокус разработал пошаговую инструкцию, как и где получить средства.

Related video

Потеря близкого человека — не только трагедия для его семьи, но и немалые финансовые и организационные усилия, которые должны осуществить родственники. В Украине гарантирована помощь на погребение, то есть лицу, которое организовало похороны, выплачивают деньги. Фокус обратился за юридическим разъяснением к экспертам.

Кто имеет право на государственную помощь

"В случае смерти пенсионера лица, осуществившие погребение, могут получить помощь от государства. Размер этой помощи зависит от закона, по которому была назначена пенсия умершего, и может составлять от двух до трех месячных пенсий или не менее пятикратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в 2025 году равен 2684 грн.", — объясняет Фокусу Анна Даниэль, адвокат, управляющая Адвокатского бюро "Анны Даниэль".

Пошаговая инструкция и документы — как оформить помощь на погребение близкого человека Фото: site.ua

Уточним, что для гражданских пенсионеров сумма помощи составляет двухмесячный размер пенсии, которую получал пенсионер на момент смерти. А для пенсионеров из числа военнослужащих денежные выплаты равны трехкратному размеру пенсии, но не менее пятикратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2025 году это 15 140 грн.

"Согласно требованиям ст.13 Закона Украины "О погребении и похоронном деле" исполнителю волеизъявления умершего или лицу, которое обязалось похоронить умершего, предоставляется помощь на погребение", — отметила Анна Даниэль.

Для гражданских пенсионеров сумма помощи составляет двухмесячный размер пенсии, которую получал пенсионер на момент смерти

Право на пособие на погребение имеют:

исполнитель волеизъявления умершего — лицо, которое умерший определил для организации похорон;

тот, кто взял на себя обязанность погребения — родственник, друг, сосед или организация.

Заметим, что государство полностью финансирует похороны для отдельных категорий:

Героев Украины, Героев Советского Союза, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы;

военных, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны;

участников Революции Достоинства;

лиц с особыми трудовыми заслугами.

Важно

Финансовая помощь для жителей сел от 8 тыс. грн: кто может получить

На могиле умершего (погибшего) лица, имеющего особые заслуги и особые трудовые заслуги перед Родиной, бесплатно сооружается надгробие по установленному Кабинетом Министров Украины образцу. А расходы на погребение вышеуказанных умерших осуществляются за счет средств государственного бюджета Украины.

При этом пособие на погребение не выплачивается, если погребение осуществлено за счет государства.

Перед выплатами финансовой помощи следует обращаться в орган ПФУ, соответствующий центр занятости и т.д. Фото: УНИАН

Куда обращаться за помощью на погребение

Как отметила в комментарии Фокусу юрист АО "Виннер Партнерс" Анастасия Руденко, орган для обращения, который примет заявление, зависит от статуса умершего. Так, получить его могут родственники или другие лица или организации, которые осуществили похороны. А обращаться нужно:

к работодателю, если умершее лицо работало;

в орган Пенсионного фонда Украины, если было пенсионером;

в соответствующий центр занятости, если умерший был зарегистрированным безработным;.

в воинскую часть или территориальный центр комплектования и социальной поддержки, если умер военнослужащий;

в управление социальной защиты населения по месту жительства, если умерший был получателем социальной помощи.

Орган для обращения, который примет заявление, зависит от статуса умершего. Так, получить его могут родственники или другие лица или организации, которые осуществили похороны

Погребение умерших одиноких граждан, лиц без определенного места жительства, от погребения которых отказались родные, найденных неопознанных трупов осуществляется за счет средств соответствующих местных бюджетов.

Сумма пособия на погребение зависит от нескольких факторов Фото: Getty Images

Размеры выплат на погребение в 2025 году

Сумма пособия на погребение зависит от нескольких факторов. В случае смерти пенсионера лицам, осуществившим его погребение, пособие на погребение равно размеру двухмесячной пенсии, которую получал человек на момент смерти.

"Согласно требованиям ст.29 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы" пособие на погребение в случае смерти безработного или лица, находившегося на его иждивении, выплачивается лицам, осуществлявшим погребение, в размере 75% минимальной заработной платы, установленной законом", — добавляет Анна Даниэль.

Семьям и родителям военнослужащих, погибших или умерших во время прохождения военной службы, оказывается помощь в проведении погребения и компенсируются материальные затраты на ритуальные услуги и сооружение надгробий

А семьям и родителям военнослужащих, погибших или умерших во время прохождения военной службы, предоставляется помощь в проведении погребения и компенсируются материальные затраты на ритуальные услуги и сооружение надгробий.

"Денежная помощь предоставляется в размере 5 прожиточных минимумов в расчете на месяц на одно лицо, установленных законодательством на дату гибели (смерти) военнослужащего. В 2025 году эта выплата составляет 15 140 грн, исходя из прожиточного минимума", — отмечает юрист.

Поэтому, подытоживая, отметим, что помощь на погребение отличается. Если лицо:

пенсионер — две месячные пенсии (но не менее прожиточного минимума).

безработный — 75% минимальной зарплаты.

военный, погибший во время службы, — 5 прожиточных минимумов (15 140 грн).

Оформление и получение денежной помощи в Украине — пошагово Фото: УНИАН

Как получить пособие на погребение: пошаговая инструкция

Шаг 1. Получите врачебное свидетельство о смерти

Выдается в медицинском учреждении, где наступила смерть, или судебно-медицинской экспертизой.

Шаг 2. Зарегистрируйте смерть в ЗАГСе

Нужно предоставить врачебное свидетельство.

Вы получите свидетельство о смерти и выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния.

Важно

Пенсия или социальная помощь: что выгоднее получать в Украине

Шаг 3. Получите справку для пособия на погребение

Выдает сельский, поселковый или городской совет (или ЗАГС, если регистрация проходила там).

В справке указываются: ФИО умершего, дата и место смерти, номер актовой записи.

Шаг 4. Подайте заявление на получение помощи

Обращайтесь в соответствующий орган (работодателя, Пенсионный фонд, центр занятости и т.д.).

А вместе с заявлением соберите следующие документы:

свидетельство о смерти;

справку для пособия;

паспорт и идентификационный код заявителя.

Шаг 5. Получите выплату

По закону помощь должна быть выдана в день обращения после подачи всех документов.