Українці мають право отримати грошову допомогу у разі поховання родича чи близької людини. Розмір виплат відрізняється залежно від даних про померлу особу.Фокус розробив покрокову інструкцію, як та де отримати кошти.

Related video

Втрата близької людини — не лише трагедія для його родини, але й чималі фінансові та організаційні зусилля, які мають здійснити родичі. В Україні гарантовано допомогу на поховання, тобто особі, яка організувала похорон, виплачують гроші. Фокус звернувся по юридичне роз'яснення до експертів.

Хто має право на державну допомогу

“У разі смерті пенсіонера особи, які здійснили поховання, можуть отримати допомогу від держави. Розмір цієї допомоги залежить від закону, за яким була призначена пенсія померлого, і може становити від двох до трьох місячних пенсій або не менше п’ятикратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який у 2025 році дорівнює 2684 грн.”, — пояснює Фокусу Анна Даніель, адвокатка, керуюча Адвокатського бюро "Анни Даніель".

Покрокова інструкція та документи — як оформити допомогу на поховання близької людини Фото: site.ua

Уточнимо, що для цивільних пенсіонерів сума допомоги становить двомісячний розмір пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті. А для пенсіонерів з числа військовослужбовців грошові виплати дорівнюють трикратному розміру пенсії, але не менше п’ятикратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2025 році це 15 140 грн.

“Згідно вимог ст.13 Закону України “Про поховання та похоронну справу” виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, надається допомога на поховання”, — наголосила Анна Даніель.

Для цивільних пенсіонерів сума допомоги становить двомісячний розмір пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті

Право на допомогу на поховання мають:

виконавець волевиявлення померлого — особа, яку померлий визначив для організації похорону;

той, хто взяв на себе обов’язок поховання — родич, друг, сусід або організація.

Зауважимо, що держава повністю фінансує похорон для окремих категорій:

Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів орденів Слави та Трудової Слави;

військових, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни;

учасників Революції Гідності;

осіб з особливими трудовими заслугами.

Важливо

Фінансова допомога для жителів сіл від 8 тис. грн: хто може отримати

На могилі померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, безоплатно споруджується надгробок за встановленим Кабінетом Міністрів України зразком. А витрати на поховання вищевказаних померлих здійснюються за рахунок коштів державного бюджету України.

Водночас допомога на поховання не виплачується, якщо поховання здійснено за рахунок держави.

Перед виплатами фінансової допомоги слід звертатися до органу ПФУ, відповідного центру зайнятості тощо Фото: УНІАН

Куди звертатися по допомогу на поховання

Як зазначила у коментарі Фокусу юристка АО "Віннер Партнерс" Анастасія Руденко, орган для звернення, що прийме заяву, залежить від статусу померлого. Так, одержати її можуть родичі або інші особи чи організації, які здійснили похорон. А звертатися потрібно:

до роботодавця, якщо померла особа працювала;

до органу Пенсійного фонду України, якщо була пенсіонером;

до відповідного центру зайнятості, якщо померлий був зареєстрованим безробітним;.

до військової частини або територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якщо помер військовослужбовець;

до управління соціального захисту населення за місцем проживання, якщо померлий був отримувачем соціальної допомоги.

Орган для звернення, що прийме заяву, залежить від статусу померлого. Так, одержати її можуть родичі або інші особи чи організації, які здійснили похорон

Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

Сума допомоги на поховання залежить від декількох факторів Фото: Getty Images

Розміри виплат на поховання в 2025 році

Сума допомоги на поховання залежить від декількох факторів. У разі смерті пенсіонера особам, які здійснили його поховання, допомога на поховання дорівнює розміру двомісячної пенсії, яку отримувала людина на момент смерті.

“Згідно вимог ст.29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні, виплачується особам, які здійснювали поховання, у розмірі 75% мінімальної заробітної плати, встановленої законом”, — додає Анна Даніель.

Сім’ям і батькам військовослужбовців, які загинули чи померли під час проходження військової служби, надається допомога в проведенні поховання і компенсуються матеріальні витрати на ритуальні послуги та спорудження надгробків

А сім’ям і батькам військовослужбовців, які загинули чи померли під час проходження військової служби, надається допомога в проведенні поховання і компенсуються матеріальні витрати на ритуальні послуги та спорудження надгробків.

“Грошова допомога надається в розмірі 5 прожиткових мінімумів у розрахунку на місяць на одну особу, установлених законодавством на дату загибелі (смерті) військовослужбовця. У 2025 році ця виплата становить 15 140 грн, виходячи з прожиткового мінімуму”, — зазначає юристка.

Тож, підсумовуючи, зазначимо, що допомога на поховання відрізняється. Якщо особа:

пенсіонер — дві місячні пенсії (але не менше прожиткового мінімуму).

безробітний — 75% мінімальної зарплати.

військовий, загиблий під час служби, — 5 прожиткових мінімумів (15 140 грн).

Оформлення та отримання грошової допомоги в Україні — покроково Фото: УНІАН

Як отримати допомогу на поховання: покрокова інструкція

Крок 1. Отримайте лікарське свідоцтво про смерть

Видається у медичному закладі, де настала смерть, або судово-медичною експертизою.

Крок 2. Зареєструйте смерть у РАЦСі

Потрібно надати лікарське свідоцтво.

Ви отримаєте свідоцтво про смерть і витяг з Державного реєстру актів цивільного стану.

Важливо

Пенсія чи соціальна допомога: що вигідніше отримувати в Україні

Крок 3. Отримайте довідку для допомоги на поховання

Видає сільська, селищна чи міська рада (або РАЦС, якщо реєстрація проходила там).

У довідці зазначаються: ПІБ померлого, дата і місце смерті, номер актового запису.

Крок 4. Подайте заяву на отримання допомоги

Звертайтесь до відповідного органу (роботодавця, Пенсійного фонду, центру зайнятості тощо).

А разом із заявою зберіть наступні документи:

свідоцтво про смерть;

довідку для допомоги;

паспорт та ідентифікаційний код заявника.

Крок 5. Отримайте виплату

За законом допомога має бути видана в день звернення після подання всіх документів.