Продолжат ли зимой платить "тысячу Зеленского": новые детали
В Украине завершилось действие программы финансовой поддержки, известной как "тысяча Зеленского". Хотя новые выплаты не предусмотрены, граждане, успевшие получить средства, могут воспользоваться ими до 31 декабря 2025 года.
Программа действовала с 1 декабря 2024 года и продлилась три месяца. Об этом говорится в материале издания "На пенсии".
По данным источника, большинство участников программы тратили деньги на оплату коммунальных услуг и пополнение мобильных счетов. Также разрешалось приобретение украинских товаров, книг, билетов на железную дорогу или донаты в поддержку ВСУ.
В настоящее время правительство восстанавливать программу не планирует. В то же время украинцам обещают другие виды помощи. В частности, с 1 октября будет расширена базовая социальная поддержка, которая сейчас составляет 4500 грн в месяц. Кроме того, первоклассники получат "Пакунок школяра" в размере 5000 грн, а учителям с 1 сентября предусмотрены дополнительные выплаты.
Дополнительно государство увеличит помощь украинцам, получившим травмы на производстве. В рамках плана на первые 100 дней работы новое правительство также готовит более широкий пакет реформ.
Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.
Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.