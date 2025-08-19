Чи продовжать взимку платити "тисячу Зеленського": нові деталі

В Україні завершилася дія програми фінансової підтримки, відомої як "тисяча Зеленського". Хоча нових виплат не передбачено, громадяни, які встигли отримати кошти, можуть скористатися ними до 31 грудня 2025 року.

Програма діяла з 1 грудня 2024 року і тривала три місяці. Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".

За даними джерела, більшість учасників програми витрачали гроші на оплату комунальних послуг і поповнення мобільних рахунків. Також дозволялося придбання українських товарів, книг, квитків на залізницю або донати на підтримку ЗСУ.

Наразі уряд відновлювати програму не планує. Водночас українцям обіцяють інші види допомоги. Зокрема, з 1 жовтня буде розширено базову соціальну підтримку, яка зараз становить 4500 грн на місяць. Крім того, першокласники отримають "Пакунок школяра" в розмірі 5000 грн, а вчителям з 1 вересня передбачено додаткові виплати.

Додатково держава збільшить допомогу українцям, які отримали травми на виробництві. У рамках плану на перші 100 днів роботи новий уряд також готує ширший пакет реформ.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

