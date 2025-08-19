Выше 25 тыс. грн: правительство прогнозирует резкий рост зарплат в Украине

Номинальные зарплаты украинцев в 2025 году будут расти быстрее, чем планировалось.

Однако из-за ускорения инфляции реальный доход населения увеличится меньше, чем ожидалось. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

При подготовке Прогноза экономического и социального развития Украины на 2026–2028 годы министерство уточнило показатели на 2025 год. Эти данные стали базой для дальнейших расчетов.

В частности, прогноз среднегодовой инфляции был пересмотрен с 9,7% до 12,2%, что отражает ускорение роста цен.

Согласно уточненным данным, средний уровень номинальной зарплаты штатных работников (брутто, до вычета налогов) составит 25 886 гривен, тогда как ранее ожидалось 24 389 гривен.

Напомним, работодатели в Украине испытывают нехватку водителей, швей, электриков и слесарей.

Также стало известно, что рынок труда в Киеве изменился по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году. Популярной оказалась вакансия "разнорабочий". Больше всего откликов собрала вакансия разнорабочего в категории "Строительство". Количество предложений по работам увеличилось на 105% выше по сравнению с июнем прошлого года — около 23 откликов приходится на одно объявление.